Bernardo Garcia Delfa

ASHI ENGINE Live

Bernardo Garcia Delfa
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
4 (50.00%)
Negociações com perda:
4 (50.00%)
Melhor negociação:
15.82 EUR
Pior negociação:
-20.05 EUR
Lucro bruto:
51.08 EUR (2 676 pips)
Perda bruta:
-47.89 EUR (1 492 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (21.07 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
21.07 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
37.51%
Depósito máximo carregado:
1.15%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
5 (62.50%)
Negociações curtas:
3 (37.50%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.40 EUR
Lucro médio:
12.77 EUR
Perda média:
-11.97 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-27.22 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-27.22 EUR (2)
Crescimento mensal:
0.38%
Algotrading:
50%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.24 EUR
Máximo:
33.04 EUR (3.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.57% (32.88 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.02% (18.56 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPYp 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPYp 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPYp 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.82 EUR
Pior negociação: -20 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +21.07 EUR
Máxima perda consecutiva: -27.22 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.26 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 14:31
Share of trading days is too low
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 13:31
Share of trading days is too low
2025.12.10 13:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 18:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
