Сигналы / MetaTrader 4 / YW Robot Safe and Steady Growth
Samuel Teo Kok Min

YW Robot Safe and Steady Growth

Samuel Teo Kok Min
0 отзывов
Надежность
115 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 99%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 427
Прибыльных трейдов:
1 122 (78.62%)
Убыточных трейдов:
305 (21.37%)
Лучший трейд:
525.43 USD
Худший трейд:
-126.09 USD
Общая прибыль:
8 888.93 USD (153 131 pips)
Общий убыток:
-5 303.77 USD (121 112 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (174.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
659.11 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
98.54%
Макс. загрузка депозита:
0.23%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.28
Длинных трейдов:
721 (50.53%)
Коротких трейдов:
706 (49.47%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
2.51 USD
Средняя прибыль:
7.92 USD
Средний убыток:
-17.39 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-679.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-679.37 USD (6)
Прирост в месяц:
0.94%
Годовой прогноз:
11.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
679.37 USD (39.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.24% (679.37 USD)
По эквити:
0.69% (24.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 1427
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +525.43 USD
Худший трейд: -126 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +174.83 USD
Макс. убыток в серии: -679.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.30 × 27
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 76
ICMarketsSC-Live33
0.45 × 38
ICMarketsSC-Live32
0.61 × 398
ICMarketsSC-Live26
0.71 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.79 × 163
ICMarketsSC-Live20
1.20 × 120
ICMarketsSC-Live03
1.42 × 31
ThreeTrader-Live
1.54 × 69
ICMarketsSC-Live23
1.73 × 272
ICMarketsSC-Live27
1.83 × 41
TMGM.TradeMax-Demo
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.04 × 305
Darwinex-Live
3.25 × 181
XMTrading-Real 49
3.84 × 80
XMTrading-Real 257
3.87 × 131
Longhorn-Real2
3.96 × 25
еще 41...
At "YW Robot Safe And Steady Growth," we take our commitment to excellence and transparency seriously. 

The lever must be greater than 100:1

Suggest using a broker without swap fees.

Our team of seasoned traders brings together a unique combination of human expertise and advanced algorithms. This dynamic approach allows us to adapt to changing market conditions effectively. We believe in the power of technology, but we also understand the importance of timely human interventions when necessary. Our meticulous analysis and fine-tuning of trades are aimed at achieving optimal risk reduction and profitability for our clients.

Investing is a comprehensive art of trading, especially to seize opportunities. As a strategy provider, I will invest with the premise of ensuring the safety of investment funds , Although this strategy can't make you rich in a short time, I believe that with the accumulation of time, your wealth will increase. I believe, as long as we hold on to the right investment strategy, our future will be more successful. I wish you good luck in trading in your lives no matter if you trade with me or not.


Start with a minimum of 1000USD account


For Best Copy of Trade Signal Please sign up forex account from the below link.

ICmarket - https://icmarkets.com/?camp=46149


How to subscribe to signal is written here: How to Subscribe to a MT5 Signal

Happy Trading



Нет отзывов
2025.12.03 05:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 08:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
