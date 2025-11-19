СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trader friendly
Hong Hiep Vu

Trader friendly

Hong Hiep Vu
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 27%
Pepperstone-MT5-Live01
1:25
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
555
Прибыльных трейдов:
405 (72.97%)
Убыточных трейдов:
150 (27.03%)
Лучший трейд:
39.54 USD
Худший трейд:
-85.57 USD
Общая прибыль:
2 478.78 USD (234 157 pips)
Общий убыток:
-1 542.17 USD (113 621 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (214.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
214.41 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
91.37%
Макс. загрузка депозита:
139.15%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
190
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
172 (30.99%)
Коротких трейдов:
383 (69.01%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
1.69 USD
Средняя прибыль:
6.12 USD
Средний убыток:
-10.28 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-152.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-347.58 USD (17)
Прирост в месяц:
44.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
240.40 USD
Максимальная:
576.79 USD (27.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.41% (574.47 USD)
По эквити:
31.03% (551.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 357
GBPNZD 50
GBPJPY 49
CHFJPY 40
AUDUSD 23
GBPUSD 9
EURJPY 7
USDJPY 5
CADJPY 5
USDCAD 4
EURUSD 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.4K
GBPNZD -105
GBPJPY 49
CHFJPY -123
AUDUSD -326
GBPUSD 11
EURJPY 14
USDJPY 15
CADJPY 10
USDCAD 2
EURUSD 9
NZDJPY 11
AUDJPY 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 133K
GBPNZD -7.5K
GBPJPY 8.2K
CHFJPY -19K
AUDUSD -4.7K
GBPUSD 329
EURJPY 2.3K
USDJPY 2.5K
CADJPY 1.6K
USDCAD 254
EURUSD 186
NZDJPY 1.7K
AUDJPY 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.54 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +214.41 USD
Макс. убыток в серии: -152.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 341
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.85 × 188
VantageFX-Live
0.95 × 85
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.05 × 134
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
ICMarkets-MT5
1.20 × 221
ICMarketsSC-MT5
1.23 × 1660
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
еще 55...
Нет отзывов
2025.12.25 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 19:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 14:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 18:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 03:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trader friendly
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
2.2K
USD
5
0%
555
72%
91%
1.60
1.69
USD
31%
1:25
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.