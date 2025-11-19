- Прирост
Всего трейдов:
555
Прибыльных трейдов:
405 (72.97%)
Убыточных трейдов:
150 (27.03%)
Лучший трейд:
39.54 USD
Худший трейд:
-85.57 USD
Общая прибыль:
2 478.78 USD (234 157 pips)
Общий убыток:
-1 542.17 USD (113 621 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (214.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
214.41 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
91.37%
Макс. загрузка депозита:
139.15%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
190
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
172 (30.99%)
Коротких трейдов:
383 (69.01%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
1.69 USD
Средняя прибыль:
6.12 USD
Средний убыток:
-10.28 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-152.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-347.58 USD (17)
Прирост в месяц:
44.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
240.40 USD
Максимальная:
576.79 USD (27.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.41% (574.47 USD)
По эквити:
31.03% (551.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|357
|GBPNZD
|50
|GBPJPY
|49
|CHFJPY
|40
|AUDUSD
|23
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|7
|USDJPY
|5
|CADJPY
|5
|USDCAD
|4
|EURUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.4K
|GBPNZD
|-105
|GBPJPY
|49
|CHFJPY
|-123
|AUDUSD
|-326
|GBPUSD
|11
|EURJPY
|14
|USDJPY
|15
|CADJPY
|10
|USDCAD
|2
|EURUSD
|9
|NZDJPY
|11
|AUDJPY
|10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|133K
|GBPNZD
|-7.5K
|GBPJPY
|8.2K
|CHFJPY
|-19K
|AUDUSD
|-4.7K
|GBPUSD
|329
|EURJPY
|2.3K
|USDJPY
|2.5K
|CADJPY
|1.6K
|USDCAD
|254
|EURUSD
|186
|NZDJPY
|1.7K
|AUDJPY
|1.6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.54 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +214.41 USD
Макс. убыток в серии: -152.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 341
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live
|0.85 × 188
|
VantageFX-Live
|0.95 × 85
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 4
|
Darwinex-Live
|1.05 × 134
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
ICMarkets-MT5
|1.20 × 221
|
ICMarketsSC-MT5
|1.23 × 1660
|
TitanFX-MT5-01
|1.28 × 69
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
