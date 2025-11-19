Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live 0.00 × 1 TickmillUK-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 8 Exness-MT5Real28 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.23 × 35 Exness-MT5Real3 0.32 × 327 FPMarkets-Live 0.42 × 308 PacificUnionLLC-Live 0.48 × 46 DooTechnology-Live 0.54 × 26 FXPIG-Server 0.60 × 200 ICMarketsEU-MT5-2 0.74 × 27 Tickmill-Live 0.74 × 163 ActivTradesCorp-Server 0.75 × 4 ICMarkets-MT5 0.81 × 166 ICTrading-MT5-4 1.00 × 2 AdmiralsGroup-Live 1.00 × 1 Exness-MT5Real9 1.13 × 8 ICMarketsSC-MT5 1.14 × 1490 TitanFX-MT5-01 1.19 × 68 FPMarketsLLC-Live 1.20 × 106 Exness-MT5Real26 1.36 × 59 Eightcap-Live 1.41 × 175 PepperstoneUK-Live 1.42 × 86 Exness-MT5Real7 1.42 × 389 49 plus...