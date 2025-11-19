SignaleKategorien
Hong Hiep Vu

Trader friendly

Hong Hiep Vu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
Pepperstone-MT5-Live01
1:25
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
555
Gewinntrades:
405 (72.97%)
Verlusttrades:
150 (27.03%)
Bester Trade:
39.54 USD
Schlechtester Trade:
-85.57 USD
Bruttoprofit:
2 478.78 USD (234 157 pips)
Bruttoverlust:
-1 542.17 USD (113 621 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (214.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
214.41 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
92.50%
Max deposit load:
145.63%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
165
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
1.62
Long-Positionen:
172 (30.99%)
Short-Positionen:
383 (69.01%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
36 (-152.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-347.58 USD (17)
Wachstum pro Monat :
44.14%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
240.40 USD
Maximaler:
576.79 USD (27.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.41% (574.47 USD)
Kapital:
31.93% (708.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 357
GBPNZD 50
GBPJPY 49
CHFJPY 40
AUDUSD 23
GBPUSD 9
EURJPY 7
USDJPY 5
CADJPY 5
USDCAD 4
EURUSD 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
GBPNZD -105
GBPJPY 49
CHFJPY -123
AUDUSD -326
GBPUSD 11
EURJPY 14
USDJPY 15
CADJPY 10
USDCAD 2
EURUSD 9
NZDJPY 11
AUDJPY 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 133K
GBPNZD -7.5K
GBPJPY 8.2K
CHFJPY -19K
AUDUSD -4.7K
GBPUSD 329
EURJPY 2.3K
USDJPY 2.5K
CADJPY 1.6K
USDCAD 254
EURUSD 186
NZDJPY 1.7K
AUDJPY 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +39.54 USD
Schlechtester Trade: -86 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +214.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -152.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 341
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.85 × 188
VantageFX-Live
0.95 × 85
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.05 × 134
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
ICMarkets-MT5
1.20 × 221
ICMarketsSC-MT5
1.23 × 1660
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
noch 55 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 19:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 14:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 18:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 03:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
