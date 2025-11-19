SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trader friendly
Hong Hiep Vu

Trader friendly

Hong Hiep Vu
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
Pepperstone-MT5-Live01
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
72 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (20.00%)
En iyi işlem:
19.84 USD
En kötü işlem:
-35.86 USD
Brüt kâr:
325.65 USD (32 385 pips)
Brüt zarar:
-278.66 USD (26 706 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (133.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
133.68 USD (20)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
81.38%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
39 (43.33%)
Satış işlemleri:
51 (56.67%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-15.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-216.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-216.52 USD (10)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
240.40 USD
Maksimum:
243.42 USD (24.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.27% (243.42 USD)
Varlığa göre:
2.19% (44.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 89
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 45
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.6K
EURUSD 46
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.84 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +133.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -216.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
49 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.19 03:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trader friendly
Ayda 30 USD
-12%
0
0
USD
2K
USD
1
0%
90
80%
100%
1.16
0.52
USD
24%
1:25
Kopyala

