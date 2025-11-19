- Büyüme
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
72 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (20.00%)
En iyi işlem:
19.84 USD
En kötü işlem:
-35.86 USD
Brüt kâr:
325.65 USD (32 385 pips)
Brüt zarar:
-278.66 USD (26 706 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (133.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
133.68 USD (20)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
81.38%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
39 (43.33%)
Satış işlemleri:
51 (56.67%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-15.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-216.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-216.52 USD (10)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
240.40 USD
Maksimum:
243.42 USD (24.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.27% (243.42 USD)
Varlığa göre:
2.19% (44.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|45
|EURUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.6K
|EURUSD
|46
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.84 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +133.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -216.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
