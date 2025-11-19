シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trader friendly
Hong Hiep Vu

Trader friendly

Hong Hiep Vu
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 27%
Pepperstone-MT5-Live01
1:25
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
555
利益トレード:
405 (72.97%)
損失トレード:
150 (27.03%)
ベストトレード:
39.54 USD
最悪のトレード:
-85.57 USD
総利益:
2 478.78 USD (234 157 pips)
総損失:
-1 542.17 USD (113 621 pips)
最大連続の勝ち:
34 (214.41 USD)
最大連続利益:
214.41 USD (34)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
91.37%
最大入金額:
139.63%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
165
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
1.62
長いトレード:
172 (30.99%)
短いトレード:
383 (69.01%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
1.69 USD
平均利益:
6.12 USD
平均損失:
-10.28 USD
最大連続の負け:
36 (-152.50 USD)
最大連続損失:
-347.58 USD (17)
月間成長:
44.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
240.40 USD
最大の:
576.79 USD (27.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.41% (574.47 USD)
エクイティによる:
31.03% (551.92 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 357
GBPNZD 50
GBPJPY 49
CHFJPY 40
AUDUSD 23
GBPUSD 9
EURJPY 7
USDJPY 5
CADJPY 5
USDCAD 4
EURUSD 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.4K
GBPNZD -105
GBPJPY 49
CHFJPY -123
AUDUSD -326
GBPUSD 11
EURJPY 14
USDJPY 15
CADJPY 10
USDCAD 2
EURUSD 9
NZDJPY 11
AUDJPY 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 133K
GBPNZD -7.5K
GBPJPY 8.2K
CHFJPY -19K
AUDUSD -4.7K
GBPUSD 329
EURJPY 2.3K
USDJPY 2.5K
CADJPY 1.6K
USDCAD 254
EURUSD 186
NZDJPY 1.7K
AUDJPY 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +39.54 USD
最悪のトレード: -86 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +214.41 USD
最大連続損失: -152.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 341
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.85 × 188
VantageFX-Live
0.95 × 85
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.05 × 134
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
ICMarkets-MT5
1.20 × 221
ICMarketsSC-MT5
1.23 × 1660
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
55 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.25 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 19:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 14:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 18:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 03:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Trader friendly
30 USD/月
27%
0
0
USD
2.2K
USD
5
0%
555
72%
91%
1.60
1.69
USD
31%
1:25
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください