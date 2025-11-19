SeñalesSecciones
Hong Hiep Vu

Trader friendly

Hong Hiep Vu
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 27%
Pepperstone-MT5-Live01
1:25
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
555
Transacciones Rentables:
405 (72.97%)
Transacciones Irrentables:
150 (27.03%)
Mejor transacción:
39.54 USD
Peor transacción:
-85.57 USD
Beneficio Bruto:
2 478.78 USD (234 157 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 542.17 USD (113 621 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (214.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
214.41 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
91.37%
Carga máxima del depósito:
139.63%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
165
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
1.62
Transacciones Largas:
172 (30.99%)
Transacciones Cortas:
383 (69.01%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
1.69 USD
Beneficio medio:
6.12 USD
Pérdidas medias:
-10.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
36 (-152.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-347.58 USD (17)
Crecimiento al mes:
44.14%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
240.40 USD
Máxima:
576.79 USD (27.83%)
Reducción relativa:
De balance:
24.41% (574.47 USD)
De fondos:
31.03% (551.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 357
GBPNZD 50
GBPJPY 49
CHFJPY 40
AUDUSD 23
GBPUSD 9
EURJPY 7
USDJPY 5
CADJPY 5
USDCAD 4
EURUSD 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.4K
GBPNZD -105
GBPJPY 49
CHFJPY -123
AUDUSD -326
GBPUSD 11
EURJPY 14
USDJPY 15
CADJPY 10
USDCAD 2
EURUSD 9
NZDJPY 11
AUDJPY 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 133K
GBPNZD -7.5K
GBPJPY 8.2K
CHFJPY -19K
AUDUSD -4.7K
GBPUSD 329
EURJPY 2.3K
USDJPY 2.5K
CADJPY 1.6K
USDCAD 254
EURUSD 186
NZDJPY 1.7K
AUDJPY 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.54 USD
Peor transacción: -86 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +214.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -152.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 341
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.85 × 188
VantageFX-Live
0.95 × 85
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.05 × 134
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
ICMarkets-MT5
1.20 × 221
ICMarketsSC-MT5
1.23 × 1660
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
otros 55...
No hay comentarios
2025.12.25 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 19:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 14:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 18:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 03:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
