- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
72 (80.00%)
Loss Trade:
18 (20.00%)
Best Trade:
19.84 USD
Worst Trade:
-35.86 USD
Profitto lordo:
325.65 USD (32 385 pips)
Perdita lorda:
-278.66 USD (26 706 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (133.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
133.68 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
81.38%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
39 (43.33%)
Short Trade:
51 (56.67%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
4.52 USD
Perdita media:
-15.48 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-216.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-216.52 USD (10)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
240.40 USD
Massimale:
243.42 USD (24.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.27% (243.42 USD)
Per equità:
2.19% (44.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|45
|EURUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.6K
|EURUSD
|46
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.84 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +133.68 USD
Massima perdita consecutiva: -216.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
