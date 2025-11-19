SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Trader friendly
Hong Hiep Vu

Trader friendly

Hong Hiep Vu
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 27%
Pepperstone-MT5-Live01
1:25
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
555
Negociações com lucro:
405 (72.97%)
Negociações com perda:
150 (27.03%)
Melhor negociação:
39.54 USD
Pior negociação:
-85.57 USD
Lucro bruto:
2 478.78 USD (234 157 pips)
Perda bruta:
-1 542.17 USD (113 621 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (214.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
214.41 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
91.37%
Depósito máximo carregado:
139.63%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
165
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
1.62
Negociações longas:
172 (30.99%)
Negociações curtas:
383 (69.01%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
1.69 USD
Lucro médio:
6.12 USD
Perda média:
-10.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-152.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-347.58 USD (17)
Crescimento mensal:
44.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
240.40 USD
Máximo:
576.79 USD (27.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.41% (574.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.03% (551.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 357
GBPNZD 50
GBPJPY 49
CHFJPY 40
AUDUSD 23
GBPUSD 9
EURJPY 7
USDJPY 5
CADJPY 5
USDCAD 4
EURUSD 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.4K
GBPNZD -105
GBPJPY 49
CHFJPY -123
AUDUSD -326
GBPUSD 11
EURJPY 14
USDJPY 15
CADJPY 10
USDCAD 2
EURUSD 9
NZDJPY 11
AUDJPY 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 133K
GBPNZD -7.5K
GBPJPY 8.2K
CHFJPY -19K
AUDUSD -4.7K
GBPUSD 329
EURJPY 2.3K
USDJPY 2.5K
CADJPY 1.6K
USDCAD 254
EURUSD 186
NZDJPY 1.7K
AUDJPY 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.54 USD
Pior negociação: -86 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +214.41 USD
Máxima perda consecutiva: -152.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 341
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.85 × 188
VantageFX-Live
0.95 × 85
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.05 × 134
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
ICMarkets-MT5
1.20 × 221
ICMarketsSC-MT5
1.23 × 1660
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
55 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.25 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 19:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 14:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 18:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 03:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Trader friendly
30 USD por mês
27%
0
0
USD
2.2K
USD
5
0%
555
72%
91%
1.60
1.69
USD
31%
1:25
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.