- 자본
- 축소
트레이드:
609
이익 거래:
443 (72.74%)
손실 거래:
166 (27.26%)
최고의 거래:
175.48 USD
최악의 거래:
-114.29 USD
총 수익:
4 079.12 USD (266 581 pips)
총 손실:
-1 942.48 USD (130 151 pips)
연속 최대 이익:
34 (214.41 USD)
연속 최대 이익:
852.89 USD (25)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
93.51%
최대 입금량:
196.96%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
3.70
롱(주식매수):
188 (30.87%)
숏(주식차입매도):
421 (69.13%)
수익 요인:
2.10
기대수익:
3.51 USD
평균 이익:
9.21 USD
평균 손실:
-11.70 USD
연속 최대 손실:
36 (-152.50 USD)
연속 최대 손실:
-347.58 USD (17)
월별 성장률:
45.23%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
240.40 USD
최대한의:
576.79 USD (27.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.41% (574.47 USD)
자본금별:
65.56% (1 342.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|358
|CHFJPY
|57
|GBPNZD
|50
|GBPJPY
|50
|XAGUSD
|34
|AUDUSD
|23
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|7
|USDJPY
|5
|CADJPY
|5
|USDCAD
|4
|EURUSD
|3
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.4K
|CHFJPY
|-397
|GBPNZD
|-105
|GBPJPY
|34
|XAGUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-326
|GBPUSD
|11
|EURJPY
|14
|USDJPY
|15
|CADJPY
|10
|USDCAD
|2
|EURUSD
|10
|NZDJPY
|11
|AUDJPY
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|133K
|CHFJPY
|-31K
|GBPNZD
|-7.5K
|GBPJPY
|6.2K
|XAGUSD
|30K
|AUDUSD
|-4.7K
|GBPUSD
|329
|EURJPY
|2.3K
|USDJPY
|2.5K
|CADJPY
|1.6K
|USDCAD
|254
|EURUSD
|210
|NZDJPY
|1.7K
|AUDJPY
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +175.48 USD
최악의 거래: -114 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +214.41 USD
연속 최대 손실: -152.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 341
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live
|0.82 × 199
|
VantageFX-Live
|0.95 × 85
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.05 × 134
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
ICMarkets-MT5
|1.20 × 221
|
ICMarketsSC-MT5
|1.23 × 1660
|
TitanFX-MT5-01
|1.28 × 69
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
96%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
8
0%
609
72%
94%
2.09
3.51
USD
USD
66%
1:200