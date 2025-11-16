СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS
Alex Rufino Da Silva

XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS

Alex Rufino Da Silva
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 27%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
32 (55.17%)
Убыточных трейдов:
26 (44.83%)
Лучший трейд:
1 476.28 USD
Худший трейд:
-2 765.21 USD
Общая прибыль:
37 520.75 USD (76 154 pips)
Общий убыток:
-10 743.11 USD (20 456 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4 102.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 364.51 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
5.48%
Макс. загрузка депозита:
8.96%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
9.65
Длинных трейдов:
55 (94.83%)
Коротких трейдов:
3 (5.17%)
Профит фактор:
3.49
Мат. ожидание:
461.68 USD
Средняя прибыль:
1 172.52 USD
Средний убыток:
-413.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-83.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 765.21 USD (1)
Прирост в месяц:
3.72%
Годовой прогноз:
45.13%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.32 USD
Максимальная:
2 775.68 USD (2.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.35% (2 770.68 USD)
По эквити:
0.90% (1 143.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 57
GBPNZD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 27K
GBPNZD -121
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 56K
GBPNZD -95
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 476.28 USD
Худший трейд: -2 765 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4 102.41 USD
Макс. убыток в серии: -83.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BCS5-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 5
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
еще 3...
Contact me via chat to learn more about how to use this strategy.


Proposals can be sent to my email: alexrufino1995@hotmail.com



Нет отзывов
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 14:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
