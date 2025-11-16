- Прирост
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
32 (55.17%)
Убыточных трейдов:
26 (44.83%)
Лучший трейд:
1 476.28 USD
Худший трейд:
-2 765.21 USD
Общая прибыль:
37 520.75 USD (76 154 pips)
Общий убыток:
-10 743.11 USD (20 456 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4 102.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 364.51 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
5.48%
Макс. загрузка депозита:
8.96%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
9.65
Длинных трейдов:
55 (94.83%)
Коротких трейдов:
3 (5.17%)
Профит фактор:
3.49
Мат. ожидание:
461.68 USD
Средняя прибыль:
1 172.52 USD
Средний убыток:
-413.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-83.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 765.21 USD (1)
Прирост в месяц:
3.72%
Годовой прогноз:
45.13%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.32 USD
Максимальная:
2 775.68 USD (2.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.35% (2 770.68 USD)
По эквити:
0.90% (1 143.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|GBPNZD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|27K
|GBPNZD
|-121
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|56K
|GBPNZD
|-95
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Лучший трейд: +1 476.28 USD
Худший трейд: -2 765 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4 102.41 USD
Макс. убыток в серии: -83.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BCS5-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
Contact me via chat to learn more about how to use this strategy.
Proposals can be sent to my email: alexrufino1995@hotmail.com
Нет отзывов
