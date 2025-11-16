SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS
Alex Rufino Da Silva

XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS

Alex Rufino Da Silva
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 25%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
60
Gewinntrades:
33 (55.00%)
Verlusttrades:
27 (45.00%)
Bester Trade:
1 476.28 USD
Schlechtester Trade:
-2 765.21 USD
Bruttoprofit:
37 564.08 USD (76 252 pips)
Bruttoverlust:
-12 438.05 USD (23 812 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (4 102.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 364.51 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
5.48%
Max deposit load:
9.12%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
9.05
Long-Positionen:
57 (95.00%)
Short-Positionen:
3 (5.00%)
Profit-Faktor:
3.02
Mathematische Gewinnerwartung:
418.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 138.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-460.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-83.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 765.21 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.37%
Jahresprognose:
28.73%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.32 USD
Maximaler:
2 775.68 USD (2.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.35% (2 770.68 USD)
Kapital:
1.05% (1 327.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 59
GBPNZD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 25K
GBPNZD -121
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 53K
GBPNZD -95
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 476.28 USD
Schlechtester Trade: -2 765 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 102.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -83.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BCS5-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 6
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
noch 3 ...
Contact me via chat to learn more about how to use this strategy.


Proposals can be sent to my email: alexrufino1995@hotmail.com



Keine Bewertungen
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 14:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
