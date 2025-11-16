- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
60
Gewinntrades:
33 (55.00%)
Verlusttrades:
27 (45.00%)
Bester Trade:
1 476.28 USD
Schlechtester Trade:
-2 765.21 USD
Bruttoprofit:
37 564.08 USD (76 252 pips)
Bruttoverlust:
-12 438.05 USD (23 812 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (4 102.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 364.51 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
5.48%
Max deposit load:
9.12%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
9.05
Long-Positionen:
57 (95.00%)
Short-Positionen:
3 (5.00%)
Profit-Faktor:
3.02
Mathematische Gewinnerwartung:
418.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 138.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-460.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-83.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 765.21 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.37%
Jahresprognose:
28.73%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.32 USD
Maximaler:
2 775.68 USD (2.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.35% (2 770.68 USD)
Kapital:
1.05% (1 327.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|GBPNZD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|25K
|GBPNZD
|-121
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|53K
|GBPNZD
|-95
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 476.28 USD
Schlechtester Trade: -2 765 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 102.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -83.23 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BCS5-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
noch 3 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Contact me via chat to learn more about how to use this strategy.
Proposals can be sent to my email: alexrufino1995@hotmail.com
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
500 USD pro Monat
25%
0
0
USD
USD
125K
USD
USD
17
95%
60
55%
5%
3.02
418.77
USD
USD
2%
1:200