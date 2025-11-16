SinaisSeções
Alex Rufino Da Silva

XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS

Alex Rufino Da Silva
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2025 25%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
60
Negociações com lucro:
33 (55.00%)
Negociações com perda:
27 (45.00%)
Melhor negociação:
1 476.28 USD
Pior negociação:
-2 765.21 USD
Lucro bruto:
37 564.08 USD (76 252 pips)
Perda bruta:
-12 438.05 USD (23 812 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (4 102.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 364.51 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
5.48%
Depósito máximo carregado:
9.12%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
9.05
Negociações longas:
57 (95.00%)
Negociações curtas:
3 (5.00%)
Fator de lucro:
3.02
Valor esperado:
418.77 USD
Lucro médio:
1 138.31 USD
Perda média:
-460.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-83.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 765.21 USD (1)
Crescimento mensal:
2.37%
Previsão anual:
28.73%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.32 USD
Máximo:
2 775.68 USD (2.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.35% (2 770.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.05% (1 327.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 59
GBPNZD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 25K
GBPNZD -121
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 53K
GBPNZD -95
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 476.28 USD
Pior negociação: -2 765 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +4 102.41 USD
Máxima perda consecutiva: -83.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BCS5-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 6
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
3 mais ...
entre em contato comigo para saber mais detalhes de como usar está estratégia.
Sem comentários
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 14:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS
500 USD por mês
25%
0
0
USD
125K
USD
17
95%
60
55%
5%
3.02
418.77
USD
2%
1:200
