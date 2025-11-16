シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS
Alex Rufino Da Silva

XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS

Alex Rufino Da Silva
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  500  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 25%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
60
利益トレード:
33 (55.00%)
損失トレード:
27 (45.00%)
ベストトレード:
1 476.28 USD
最悪のトレード:
-2 765.21 USD
総利益:
37 564.08 USD (76 252 pips)
総損失:
-12 438.05 USD (23 812 pips)
最大連続の勝ち:
4 (4 102.41 USD)
最大連続利益:
4 364.51 USD (3)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
5.48%
最大入金額:
9.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
9.05
長いトレード:
57 (95.00%)
短いトレード:
3 (5.00%)
プロフィットファクター:
3.02
期待されたペイオフ:
418.77 USD
平均利益:
1 138.31 USD
平均損失:
-460.67 USD
最大連続の負け:
3 (-83.23 USD)
最大連続損失:
-2 765.21 USD (1)
月間成長:
2.37%
年間予想:
28.73%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.32 USD
最大の:
2 775.68 USD (2.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.35% (2 770.68 USD)
エクイティによる:
1.05% (1 327.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 59
GBPNZD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 25K
GBPNZD -121
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 53K
GBPNZD -95
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 476.28 USD
最悪のトレード: -2 765 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +4 102.41 USD
最大連続損失: -83.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BCS5-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 6
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
3 より多く...
Contact me via chat to learn more about how to use this strategy.


Proposals can be sent to my email: alexrufino1995@hotmail.com



レビューなし
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 14:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
