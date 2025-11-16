- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
60
利益トレード:
33 (55.00%)
損失トレード:
27 (45.00%)
ベストトレード:
1 476.28 USD
最悪のトレード:
-2 765.21 USD
総利益:
37 564.08 USD (76 252 pips)
総損失:
-12 438.05 USD (23 812 pips)
最大連続の勝ち:
4 (4 102.41 USD)
最大連続利益:
4 364.51 USD (3)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
5.48%
最大入金額:
9.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
9.05
長いトレード:
57 (95.00%)
短いトレード:
3 (5.00%)
プロフィットファクター:
3.02
期待されたペイオフ:
418.77 USD
平均利益:
1 138.31 USD
平均損失:
-460.67 USD
最大連続の負け:
3 (-83.23 USD)
最大連続損失:
-2 765.21 USD (1)
月間成長:
2.37%
年間予想:
28.73%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.32 USD
最大の:
2 775.68 USD (2.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.35% (2 770.68 USD)
エクイティによる:
1.05% (1 327.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|GBPNZD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|25K
|GBPNZD
|-121
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|53K
|GBPNZD
|-95
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 476.28 USD
最悪のトレード: -2 765 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +4 102.41 USD
最大連続損失: -83.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BCS5-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
3 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Contact me via chat to learn more about how to use this strategy.
Proposals can be sent to my email: alexrufino1995@hotmail.com
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
500 USD/月
25%
0
0
USD
USD
125K
USD
USD
17
95%
60
55%
5%
3.02
418.77
USD
USD
2%
1:200