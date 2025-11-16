- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
25 (54.34%)
Loss Trade:
21 (45.65%)
Best Trade:
1 476.28 USD
Worst Trade:
-2 765.21 USD
Profitto lordo:
31 483.95 USD (63 563 pips)
Perdita lorda:
-7 818.91 USD (14 786 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4 102.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 364.51 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
8.53
Long Trade:
43 (93.48%)
Short Trade:
3 (6.52%)
Fattore di profitto:
4.03
Profitto previsto:
514.46 USD
Profitto medio:
1 259.36 USD
Perdita media:
-372.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-83.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 765.21 USD (1)
Crescita mensile:
6.17%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.32 USD
Massimale:
2 775.68 USD (2.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|GBPNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|24K
|GBPNZD
|-121
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|49K
|GBPNZD
|-95
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 476.28 USD
Worst Trade: -2 765 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 102.41 USD
Massima perdita consecutiva: -83.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BCS5-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.69 × 649
|
FBS-Real
|10.00 × 1
Proposals can be sent to my email: alexrufino1995@hotmail.com
