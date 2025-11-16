SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS
Alex Rufino Da Silva

XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS

Alex Rufino Da Silva
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
25 (54.34%)
Loss Trade:
21 (45.65%)
Best Trade:
1 476.28 USD
Worst Trade:
-2 765.21 USD
Profitto lordo:
31 483.95 USD (63 563 pips)
Perdita lorda:
-7 818.91 USD (14 786 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4 102.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 364.51 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
8.53
Long Trade:
43 (93.48%)
Short Trade:
3 (6.52%)
Fattore di profitto:
4.03
Profitto previsto:
514.46 USD
Profitto medio:
1 259.36 USD
Perdita media:
-372.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-83.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 765.21 USD (1)
Crescita mensile:
6.17%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.32 USD
Massimale:
2 775.68 USD (2.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 45
GBPNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 24K
GBPNZD -121
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 49K
GBPNZD -95
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 476.28 USD
Worst Trade: -2 765 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 102.41 USD
Massima perdita consecutiva: -83.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BCS5-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 1
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.69 × 649
FBS-Real
10.00 × 1
1 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Proposals can be sent to my email: alexrufino1995@hotmail.com
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati