- 자본
- 축소
트레이드:
61
이익 거래:
33 (54.09%)
손실 거래:
28 (45.90%)
최고의 거래:
1 476.28 USD
최악의 거래:
-2 765.21 USD
총 수익:
37 564.08 USD (76 258 pips)
총 손실:
-12 445.81 USD (23 812 pips)
연속 최대 이익:
4 (4 102.41 USD)
연속 최대 이익:
4 364.51 USD (3)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
5.48%
최대 입금량:
9.12%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
9.05
롱(주식매수):
57 (93.44%)
숏(주식차입매도):
4 (6.56%)
수익 요인:
3.02
기대수익:
411.77 USD
평균 이익:
1 138.31 USD
평균 손실:
-444.49 USD
연속 최대 손실:
3 (-83.23 USD)
연속 최대 손실:
-2 765.21 USD (1)
월별 성장률:
0.65%
연간 예측:
7.92%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.32 USD
최대한의:
2 775.68 USD (2.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.35% (2 770.68 USD)
자본금별:
1.05% (1 327.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|GBPNZD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|25K
|GBPNZD
|-121
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|53K
|GBPNZD
|-95
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 476.28 USD
최악의 거래: -2 765 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +4 102.41 USD
연속 최대 손실: -83.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BCS5-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.13 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
Contact me via chat to learn more about how to use this strategy.
Proposals can be sent to my email: alexrufino1995@hotmail.com
리뷰 없음
