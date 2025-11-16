시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS
Alex Rufino Da Silva

XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS

Alex Rufino Da Silva
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 500 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 25%
Darwinex-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
61
이익 거래:
33 (54.09%)
손실 거래:
28 (45.90%)
최고의 거래:
1 476.28 USD
최악의 거래:
-2 765.21 USD
총 수익:
37 564.08 USD (76 258 pips)
총 손실:
-12 445.81 USD (23 812 pips)
연속 최대 이익:
4 (4 102.41 USD)
연속 최대 이익:
4 364.51 USD (3)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
5.48%
최대 입금량:
9.12%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
9.05
롱(주식매수):
57 (93.44%)
숏(주식차입매도):
4 (6.56%)
수익 요인:
3.02
기대수익:
411.77 USD
평균 이익:
1 138.31 USD
평균 손실:
-444.49 USD
연속 최대 손실:
3 (-83.23 USD)
연속 최대 손실:
-2 765.21 USD (1)
월별 성장률:
0.65%
연간 예측:
7.92%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.32 USD
최대한의:
2 775.68 USD (2.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.35% (2 770.68 USD)
자본금별:
1.05% (1 327.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 60
GBPNZD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 25K
GBPNZD -121
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 53K
GBPNZD -95
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 476.28 USD
최악의 거래: -2 765 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +4 102.41 USD
연속 최대 손실: -83.23 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BCS5-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 7
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.13 × 8
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
3 더...
Contact me via chat to learn more about how to use this strategy.


Proposals can be sent to my email: alexrufino1995@hotmail.com



리뷰 없음
2026.01.06 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 14:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
