Alex Rufino Da Silva

XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS

Alex Rufino Da Silva
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
46
Bénéfice trades:
25 (54.34%)
Perte trades:
21 (45.65%)
Meilleure transaction:
1 476.28 USD
Pire transaction:
-2 765.21 USD
Bénéfice brut:
31 483.95 USD (63 563 pips)
Perte brute:
-7 818.91 USD (14 786 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (4 102.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 364.51 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.55
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
8.53
Longs trades:
43 (93.48%)
Courts trades:
3 (6.52%)
Facteur de profit:
4.03
Rendement attendu:
514.46 USD
Bénéfice moyen:
1 259.36 USD
Perte moyenne:
-372.33 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-83.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 765.21 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.17%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.32 USD
Maximal:
2 775.68 USD (2.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 45
GBPNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 24K
GBPNZD -121
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 49K
GBPNZD -95
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BCS5-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 1
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.71 × 647
FBS-Real
10.00 × 1
1 plus...
Aucun avis
