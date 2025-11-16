- Incremento
Total de Trades:
60
Transacciones Rentables:
33 (55.00%)
Transacciones Irrentables:
27 (45.00%)
Mejor transacción:
1 476.28 USD
Peor transacción:
-2 765.21 USD
Beneficio Bruto:
37 564.08 USD (76 252 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 438.05 USD (23 812 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (4 102.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 364.51 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
5.48%
Carga máxima del depósito:
9.12%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
9.05
Transacciones Largas:
57 (95.00%)
Transacciones Cortas:
3 (5.00%)
Factor de Beneficio:
3.02
Beneficio Esperado:
418.77 USD
Beneficio medio:
1 138.31 USD
Pérdidas medias:
-460.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-83.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 765.21 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.37%
Pronóstico anual:
28.73%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.32 USD
Máxima:
2 775.68 USD (2.35%)
Reducción relativa:
De balance:
2.35% (2 770.68 USD)
De fondos:
1.05% (1 327.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|GBPNZD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|25K
|GBPNZD
|-121
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|53K
|GBPNZD
|-95
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BCS5-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
otros 3...
Contact me via chat to learn more about how to use this strategy.
Proposals can be sent to my email: alexrufino1995@hotmail.com
No hay comentarios
