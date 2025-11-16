SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS
Alex Rufino Da Silva

XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS

Alex Rufino Da Silva
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD al mes
incremento desde 2025 25%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
60
Transacciones Rentables:
33 (55.00%)
Transacciones Irrentables:
27 (45.00%)
Mejor transacción:
1 476.28 USD
Peor transacción:
-2 765.21 USD
Beneficio Bruto:
37 564.08 USD (76 252 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 438.05 USD (23 812 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (4 102.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 364.51 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
5.48%
Carga máxima del depósito:
9.12%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
9.05
Transacciones Largas:
57 (95.00%)
Transacciones Cortas:
3 (5.00%)
Factor de Beneficio:
3.02
Beneficio Esperado:
418.77 USD
Beneficio medio:
1 138.31 USD
Pérdidas medias:
-460.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-83.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 765.21 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.37%
Pronóstico anual:
28.73%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.32 USD
Máxima:
2 775.68 USD (2.35%)
Reducción relativa:
De balance:
2.35% (2 770.68 USD)
De fondos:
1.05% (1 327.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 59
GBPNZD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 25K
GBPNZD -121
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 53K
GBPNZD -95
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 476.28 USD
Peor transacción: -2 765 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +4 102.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -83.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BCS5-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 6
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
otros 3...
Contact me via chat to learn more about how to use this strategy.


Proposals can be sent to my email: alexrufino1995@hotmail.com



No hay comentarios
2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 14:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
