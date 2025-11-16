- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
59
盈利交易:
32 (54.23%)
亏损交易:
27 (45.76%)
最好交易:
1 476.28 USD
最差交易:
-2 765.21 USD
毛利:
37 520.75 USD (76 154 pips)
毛利亏损:
-12 432.39 USD (23 812 pips)
最大连续赢利:
4 (4 102.41 USD)
最大连续盈利:
4 364.51 USD (3)
夏普比率:
0.45
交易活动:
5.48%
最大入金加载:
9.03%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 小时
采收率:
9.04
长期交易:
56 (94.92%)
短期交易:
3 (5.08%)
利润因子:
3.02
预期回报:
425.23 USD
平均利润:
1 172.52 USD
平均损失:
-460.46 USD
最大连续失误:
3 (-83.23 USD)
最大连续亏损:
-2 765.21 USD (1)
每月增长:
2.34%
年度预测:
28.36%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
4.32 USD
最大值:
2 775.68 USD (2.35%)
相对跌幅:
结余:
2.35% (2 770.68 USD)
净值:
1.05% (1 327.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|GBPNZD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|25K
|GBPNZD
|-121
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|52K
|GBPNZD
|-95
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 476.28 USD
最差交易: -2 765 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4 102.41 USD
最大连续亏损: -83.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BCS5-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
Contact me via chat to learn more about how to use this strategy.
Proposals can be sent to my email: alexrufino1995@hotmail.com
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
25%
0
0
USD
USD
125K
USD
USD
17
94%
59
54%
5%
3.01
425.23
USD
USD
2%
1:200