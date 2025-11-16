信号部分
信号 / MetaTrader 5 / XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS
Alex Rufino Da Silva

XAUUSD AVAILABLE FOR INVESTORS

Alex Rufino Da Silva
17
0 / 0 USD
每月复制 500 USD per 
增长自 2025 25%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
59
盈利交易:
32 (54.23%)
亏损交易:
27 (45.76%)
最好交易:
1 476.28 USD
最差交易:
-2 765.21 USD
毛利:
37 520.75 USD (76 154 pips)
毛利亏损:
-12 432.39 USD (23 812 pips)
最大连续赢利:
4 (4 102.41 USD)
最大连续盈利:
4 364.51 USD (3)
夏普比率:
0.45
交易活动:
5.48%
最大入金加载:
9.03%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 小时
采收率:
9.04
长期交易:
56 (94.92%)
短期交易:
3 (5.08%)
利润因子:
3.02
预期回报:
425.23 USD
平均利润:
1 172.52 USD
平均损失:
-460.46 USD
最大连续失误:
3 (-83.23 USD)
最大连续亏损:
-2 765.21 USD (1)
每月增长:
2.34%
年度预测:
28.36%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
4.32 USD
最大值:
2 775.68 USD (2.35%)
相对跌幅:
结余:
2.35% (2 770.68 USD)
净值:
1.05% (1 327.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 58
GBPNZD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 25K
GBPNZD -121
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 52K
GBPNZD -95
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 476.28 USD
最差交易: -2 765 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4 102.41 USD
最大连续亏损: -83.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BCS5-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 5
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
3 更多...
Contact me via chat to learn more about how to use this strategy.


Proposals can be sent to my email: alexrufino1995@hotmail.com



2025.12.22 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 14:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
