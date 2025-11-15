СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MagicGW 9646
Ihor Hut

MagicGW 9646

Ihor Hut
0 отзывов
Надежность
6 недель
2 / 10K USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2025 12%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
80 (83.33%)
Убыточных трейдов:
16 (16.67%)
Лучший трейд:
19.96 USD
Худший трейд:
-4.31 USD
Общая прибыль:
355.68 USD (10 337 pips)
Общий убыток:
-33.92 USD (1 037 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (72.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.14 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.79
Торговая активность:
63.62%
Макс. загрузка депозита:
2.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
25.60
Длинных трейдов:
17 (17.71%)
Коротких трейдов:
79 (82.29%)
Профит фактор:
10.49
Мат. ожидание:
3.35 USD
Средняя прибыль:
4.45 USD
Средний убыток:
-2.12 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-11.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.76 USD (5)
Прирост в месяц:
8.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
12.57 USD (1.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.39% (12.03 USD)
По эквити:
4.37% (133.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 322
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.96 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +72.14 USD
Макс. убыток в серии: -11.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
BCS5-Real
0.64 × 14
RoboForex-ECN
0.96 × 512
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.82 × 315
GoMarkets-Live
1.98 × 244
FPMarkets-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Neomarkets-Live
2.33 × 80
Opogroup-Server1
2.39 × 41
VTMarkets-Live
2.48 × 144
ICMarketsSC-MT5-2
2.50 × 1970
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.58 × 535
ZeroMarkets-1
2.70 × 147
TickmillEU-Live
2.95 × 20
еще 69...
Присоединяйтесь к GridWise TradeSignals! Группа в Telegram для активных и потенциальных подписчиков моих MQL5-сигналов GridWise. Обсуждайте робота, делитесь опытом. 🚀 

https://t.me/+taa1sFBe-Zc3NzYy


Привет! Вы должны иметь на своем счету минимум 3000 долларов для копирования сигнала или кратную суму 3000. Если вы имеете сумму меньше или центовый счет, вы рискуете получать убыток. Хотя в это же время мой счет будет получать прибыль.

эта система настроена на +/- 20% прибыли в месяц от депозита

Для точного копирования лота, у вас на счету должно быть немного больше чем у меня. У сервиса MQL5 есть формула по которой рассчитывается ваш лот по сравнению с моим. И чтобы было полное совпадение у вас на счету должно быть больше на 10-15%. подробнее об этом поищите информацию на их форуме.
Допустимый спред/проскальзывание в настройках терминала указывайте 10-15

Важно!!

  1. Я считаю пустой тратой времени поиск настроек на истории старше 1-2 лет. Те настройки, которые работают сейчас, охватывают 2024 год и 2025 год до сегодняшнего дня. Каждые месяц-два настройки в советнике немного изменяются на основе оптимизации последнего периода. В целом в советнике есть много фильтров, которые максимально подстраивают советник к условиям рынка и сохраняют депозит даже если мы попали в трендовое движение против нас.
  2. Система работает без стоп-лосса. Я понимаю, что это считается не очень хорошо, но без стоп-лосса - мы имеем постоянный доход, даже возможно с просадкой, но имеем доход. А при наличии стопа мы ловим стоп - потом его перекрываем... и это бесконечные качели... Мой советник имеет 4 варианта стоп-лосса... они много раз были протестированы... сотни раз... в результате я пришел к выводу, что работать без стопа - намного эффективней.
  3. Поскольку эта система настроена на +/- 20% прибыли в месяц от депозита, я рекомендую регулярно выводить прибыль. Будет это раз в месяц или раз в неделю - не важно.


Торговля на Форекс связана с высоким риском и может привести к потере капитала. Пользователь несёт полную ответственность за свои решения и убытки. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Автор сигналов не отвечает за потери. Перед торговлей оцените риски.

Не стесняйтесь оставлять свои отзывы...


Нет отзывов
2025.12.22 12:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 01:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 18:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.15 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 23:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
