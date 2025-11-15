Присоединяйтесь к GridWise TradeSignals! Группа в Telegram для активных и потенциальных подписчиков моих MQL5-сигналов GridWise. Обсуждайте робота, делитесь опытом. 🚀





Привет! Вы должны иметь на своем счету минимум 3000 долларов для копирования сигнала или кратную суму 3000. Если вы имеете сумму меньше или центовый счет, вы рискуете получать убыток. Хотя в это же время мой счет будет получать прибыль.

эта система настроена на +/- 20% прибыли в месяц от депозита

Для точного копирования лота, у вас на счету должно быть немного больше чем у меня. У сервиса MQL5 есть формула по которой рассчитывается ваш лот по сравнению с моим. И чтобы было полное совпадение у вас на счету должно быть больше на 10-15%. подробнее об этом поищите информацию на их форуме.

Допустимый спред/проскальзывание в настройках терминала указывайте 10-15

Важно!!

Я считаю пустой тратой времени поиск настроек на истории старше 1-2 лет. Те настройки, которые работают сейчас, охватывают 2024 год и 2025 год до сегодняшнего дня. Каждые месяц-два настройки в советнике немного изменяются на основе оптимизации последнего периода. В целом в советнике есть много фильтров, которые максимально подстраивают советник к условиям рынка и сохраняют депозит даже если мы попали в трендовое движение против нас. Система работает без стоп-лосса. Я понимаю, что это считается не очень хорошо, но без стоп-лосса - мы имеем постоянный доход, даже возможно с просадкой, но имеем доход. А при наличии стопа мы ловим стоп - потом его перекрываем... и это бесконечные качели... Мой советник имеет 4 варианта стоп-лосса... они много раз были протестированы... сотни раз... в результате я пришел к выводу, что работать без стопа - намного эффективней. Поскольку эта система настроена на +/- 20% прибыли в месяц от депозита, я рекомендую регулярно выводить прибыль. Будет это раз в месяц или раз в неделю - не важно.





Торговля на Форекс связана с высоким риском и может привести к потере капитала. Пользователь несёт полную ответственность за свои решения и убытки. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Автор сигналов не отвечает за потери. Перед торговлей оцените риски.