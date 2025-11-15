- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|322
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.96 × 512
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.82 × 315
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 244
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Neomarkets-Live
|2.33 × 80
|
Opogroup-Server1
|2.39 × 41
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.50 × 1970
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.58 × 535
|
ZeroMarkets-1
|2.70 × 147
|
TickmillEU-Live
|2.95 × 20
Присоединяйтесь к GridWise TradeSignals! Группа в Telegram для активных и потенциальных подписчиков моих MQL5-сигналов GridWise. Обсуждайте робота, делитесь опытом. 🚀https://t.me/+taa1sFBe-Zc3NzYy
Привет! Вы должны иметь на своем счету минимум 3000 долларов для копирования сигнала или кратную суму 3000. Если вы имеете сумму меньше или центовый счет, вы рискуете получать убыток. Хотя в это же время мой счет будет получать прибыль.
эта система настроена на +/- 20% прибыли в месяц от депозита
Для точного копирования лота, у вас на счету должно быть немного больше чем у меня. У сервиса MQL5 есть формула по которой рассчитывается ваш лот по сравнению с моим. И чтобы было полное совпадение у вас на счету должно быть больше на 10-15%. подробнее об этом поищите информацию на их форуме.
Допустимый спред/проскальзывание в настройках терминала указывайте 10-15
Важно!!
- Я считаю пустой тратой времени поиск настроек на истории старше 1-2 лет. Те настройки, которые работают сейчас, охватывают 2024 год и 2025 год до сегодняшнего дня. Каждые месяц-два настройки в советнике немного изменяются на основе оптимизации последнего периода. В целом в советнике есть много фильтров, которые максимально подстраивают советник к условиям рынка и сохраняют депозит даже если мы попали в трендовое движение против нас.
- Система работает без стоп-лосса. Я понимаю, что это считается не очень хорошо, но без стоп-лосса - мы имеем постоянный доход, даже возможно с просадкой, но имеем доход. А при наличии стопа мы ловим стоп - потом его перекрываем... и это бесконечные качели... Мой советник имеет 4 варианта стоп-лосса... они много раз были протестированы... сотни раз... в результате я пришел к выводу, что работать без стопа - намного эффективней.
- Поскольку эта система настроена на +/- 20% прибыли в месяц от депозита, я рекомендую регулярно выводить прибыль. Будет это раз в месяц или раз в неделю - не важно.
Торговля на Форекс связана с высоким риском и может привести к потере капитала. Пользователь несёт полную ответственность за свои решения и убытки. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Автор сигналов не отвечает за потери. Перед торговлей оцените риски.
Не стесняйтесь оставлять свои отзывы...
