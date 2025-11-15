СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BTC XAU GOLD BITCOIN VAnt5
Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD BITCOIN VAnt5

Juan Antonio Rojo Pereira
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 111%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
468
Прибыльных трейдов:
206 (44.01%)
Убыточных трейдов:
262 (55.98%)
Лучший трейд:
386.55 EUR
Худший трейд:
-160.16 EUR
Общая прибыль:
7 152.74 EUR (6 576 171 pips)
Общий убыток:
-4 716.53 EUR (5 431 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 022.11 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 022.11 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
95.48%
Макс. загрузка депозита:
1.58%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
4.17
Длинных трейдов:
386 (82.48%)
Коротких трейдов:
82 (17.52%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
5.21 EUR
Средняя прибыль:
34.72 EUR
Средний убыток:
-18.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-104.73 EUR)
Макс. убыток в серии:
-357.52 EUR (5)
Прирост в месяц:
-1.14%
Годовой прогноз:
-13.88%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
246.76 EUR
Максимальная:
583.88 EUR (14.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.35% (276.39 EUR)
По эквити:
3.51% (215.96 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 323
BTCUSD 96
NAS100 42
XAGUSD 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 581
BTCUSD 2.5K
NAS100 -64
XAGUSD -202
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 53K
BTCUSD 1.1M
NAS100 -47K
XAGUSD -2.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +386.55 EUR
Худший трейд: -160 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 022.11 EUR
Макс. убыток в серии: -104.73 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
