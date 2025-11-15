- Прирост
Всего трейдов:
468
Прибыльных трейдов:
206 (44.01%)
Убыточных трейдов:
262 (55.98%)
Лучший трейд:
386.55 EUR
Худший трейд:
-160.16 EUR
Общая прибыль:
7 152.74 EUR (6 576 171 pips)
Общий убыток:
-4 716.53 EUR (5 431 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 022.11 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 022.11 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
95.48%
Макс. загрузка депозита:
1.58%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
4.17
Длинных трейдов:
386 (82.48%)
Коротких трейдов:
82 (17.52%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
5.21 EUR
Средняя прибыль:
34.72 EUR
Средний убыток:
-18.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-104.73 EUR)
Макс. убыток в серии:
-357.52 EUR (5)
Прирост в месяц:
-1.14%
Годовой прогноз:
-13.88%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
246.76 EUR
Максимальная:
583.88 EUR (14.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.35% (276.39 EUR)
По эквити:
3.51% (215.96 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|323
|BTCUSD
|96
|NAS100
|42
|XAGUSD
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|581
|BTCUSD
|2.5K
|NAS100
|-64
|XAGUSD
|-202
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|53K
|BTCUSD
|1.1M
|NAS100
|-47K
|XAGUSD
|-2.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +386.55 EUR
Худший трейд: -160 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 022.11 EUR
Макс. убыток в серии: -104.73 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
