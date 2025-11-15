- Büyüme
İşlemler:
207
Kârla kapanan işlemler:
92 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (55.56%)
En iyi işlem:
386.55 EUR
En kötü işlem:
-160.16 EUR
Brüt kâr:
4 498.64 EUR (4 815 901 pips)
Brüt zarar:
-2 108.49 EUR (2 072 481 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 022.11 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 022.11 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.25%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
4.09
Alış işlemleri:
175 (84.54%)
Satış işlemleri:
32 (15.46%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
11.55 EUR
Ortalama kâr:
48.90 EUR
Ortalama zarar:
-18.33 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-104.73 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-357.52 EUR (5)
Aylık büyüme:
11.70%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
246.76 EUR
Maksimum:
583.88 EUR (14.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|142
|BTCUSD
|51
|XAGUSD
|7
|NAS100
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|790
|BTCUSD
|2.2K
|XAGUSD
|-202
|NAS100
|-48
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|53K
|BTCUSD
|2.7M
|XAGUSD
|-2.6K
|NAS100
|-41K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +386.55 EUR
En kötü işlem: -160 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 022.11 EUR
Maksimum ardışık zarar: -104.73 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
