Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD VAnt5

Juan Antonio Rojo Pereira
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
207
Profit Trade:
92 (44.44%)
Loss Trade:
115 (55.56%)
Best Trade:
386.55 EUR
Worst Trade:
-160.16 EUR
Profitto lordo:
4 498.64 EUR (4 815 901 pips)
Perdita lorda:
-2 108.49 EUR (2 072 481 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 022.11 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 022.11 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.09
Long Trade:
175 (84.54%)
Short Trade:
32 (15.46%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
11.55 EUR
Profitto medio:
48.90 EUR
Perdita media:
-18.33 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-104.73 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-357.52 EUR (5)
Crescita mensile:
11.70%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
246.76 EUR
Massimale:
583.88 EUR (14.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 142
BTCUSD 51
XAGUSD 7
NAS100 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 790
BTCUSD 2.2K
XAGUSD -202
NAS100 -48
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 53K
BTCUSD 2.7M
XAGUSD -2.6K
NAS100 -41K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +386.55 EUR
Worst Trade: -160 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 022.11 EUR
Massima perdita consecutiva: -104.73 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
