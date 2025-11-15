- Crescita
Trade:
207
Profit Trade:
92 (44.44%)
Loss Trade:
115 (55.56%)
Best Trade:
386.55 EUR
Worst Trade:
-160.16 EUR
Profitto lordo:
4 498.64 EUR (4 815 901 pips)
Perdita lorda:
-2 108.49 EUR (2 072 481 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 022.11 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 022.11 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.09
Long Trade:
175 (84.54%)
Short Trade:
32 (15.46%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
11.55 EUR
Profitto medio:
48.90 EUR
Perdita media:
-18.33 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-104.73 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-357.52 EUR (5)
Crescita mensile:
11.70%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
246.76 EUR
Massimale:
583.88 EUR (14.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|142
|BTCUSD
|51
|XAGUSD
|7
|NAS100
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|790
|BTCUSD
|2.2K
|XAGUSD
|-202
|NAS100
|-48
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|53K
|BTCUSD
|2.7M
|XAGUSD
|-2.6K
|NAS100
|-41K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +386.55 EUR
Worst Trade: -160 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 022.11 EUR
Massima perdita consecutiva: -104.73 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
