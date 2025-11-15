- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
487
Negociações com lucro:
215 (44.14%)
Negociações com perda:
272 (55.85%)
Melhor negociação:
386.55 EUR
Pior negociação:
-160.16 EUR
Lucro bruto:
7 194.99 EUR (6 584 057 pips)
Perda bruta:
-5 081.09 EUR (5 917 470 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (1 022.11 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 022.11 EUR (15)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
95.48%
Depósito máximo carregado:
1.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
49
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.54
Negociações longas:
405 (83.16%)
Negociações curtas:
82 (16.84%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
4.34 EUR
Lucro médio:
33.47 EUR
Perda média:
-18.68 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-104.73 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-357.52 EUR (5)
Crescimento mensal:
-7.74%
Previsão anual:
-93.94%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
246.76 EUR
Máximo:
831.84 EUR (16.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.35% (276.39 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.51% (215.96 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|334
|BTCUSD
|101
|NAS100
|45
|XAGUSD
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|553
|BTCUSD
|2.1K
|NAS100
|-65
|XAGUSD
|-202
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|52K
|BTCUSD
|658K
|NAS100
|-41K
|XAGUSD
|-2.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +386.55 EUR
Pior negociação: -160 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 022.11 EUR
Máxima perda consecutiva: -104.73 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
100%
0
0
USD
USD
5.6K
EUR
EUR
16
95%
487
44%
95%
1.41
4.34
EUR
EUR
13%
1:500