Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD BITCOIN VAnt5

Juan Antonio Rojo Pereira
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 100%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
487
Negociações com lucro:
215 (44.14%)
Negociações com perda:
272 (55.85%)
Melhor negociação:
386.55 EUR
Pior negociação:
-160.16 EUR
Lucro bruto:
7 194.99 EUR (6 584 057 pips)
Perda bruta:
-5 081.09 EUR (5 917 470 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (1 022.11 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 022.11 EUR (15)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
95.48%
Depósito máximo carregado:
1.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
49
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.54
Negociações longas:
405 (83.16%)
Negociações curtas:
82 (16.84%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
4.34 EUR
Lucro médio:
33.47 EUR
Perda média:
-18.68 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-104.73 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-357.52 EUR (5)
Crescimento mensal:
-7.74%
Previsão anual:
-93.94%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
246.76 EUR
Máximo:
831.84 EUR (16.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.35% (276.39 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.51% (215.96 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 334
BTCUSD 101
NAS100 45
XAGUSD 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 553
BTCUSD 2.1K
NAS100 -65
XAGUSD -202
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 52K
BTCUSD 658K
NAS100 -41K
XAGUSD -2.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +386.55 EUR
Pior negociação: -160 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 022.11 EUR
Máxima perda consecutiva: -104.73 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
