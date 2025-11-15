- Incremento
Total de Trades:
487
Transacciones Rentables:
215 (44.14%)
Transacciones Irrentables:
272 (55.85%)
Mejor transacción:
386.55 EUR
Peor transacción:
-160.16 EUR
Beneficio Bruto:
7 194.99 EUR (6 584 057 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 081.09 EUR (5 917 470 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (1 022.11 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 022.11 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
95.48%
Carga máxima del depósito:
1.58%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
49
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
2.54
Transacciones Largas:
405 (83.16%)
Transacciones Cortas:
82 (16.84%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
4.34 EUR
Beneficio medio:
33.47 EUR
Pérdidas medias:
-18.68 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-104.73 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-357.52 EUR (5)
Crecimiento al mes:
-7.74%
Pronóstico anual:
-93.94%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
246.76 EUR
Máxima:
831.84 EUR (16.76%)
Reducción relativa:
De balance:
13.35% (276.39 EUR)
De fondos:
3.51% (215.96 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|334
|BTCUSD
|101
|NAS100
|45
|XAGUSD
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|553
|BTCUSD
|2.1K
|NAS100
|-65
|XAGUSD
|-202
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|52K
|BTCUSD
|658K
|NAS100
|-41K
|XAGUSD
|-2.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
