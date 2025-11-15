SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BTC XAU GOLD BITCOIN VAnt5
Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD BITCOIN VAnt5

Juan Antonio Rojo Pereira
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 100%
VantageInternational-Live 10
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
487
Transacciones Rentables:
215 (44.14%)
Transacciones Irrentables:
272 (55.85%)
Mejor transacción:
386.55 EUR
Peor transacción:
-160.16 EUR
Beneficio Bruto:
7 194.99 EUR (6 584 057 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 081.09 EUR (5 917 470 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (1 022.11 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 022.11 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
95.48%
Carga máxima del depósito:
1.58%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
49
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
2.54
Transacciones Largas:
405 (83.16%)
Transacciones Cortas:
82 (16.84%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
4.34 EUR
Beneficio medio:
33.47 EUR
Pérdidas medias:
-18.68 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-104.73 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-357.52 EUR (5)
Crecimiento al mes:
-7.74%
Pronóstico anual:
-93.94%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
246.76 EUR
Máxima:
831.84 EUR (16.76%)
Reducción relativa:
De balance:
13.35% (276.39 EUR)
De fondos:
3.51% (215.96 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 334
BTCUSD 101
NAS100 45
XAGUSD 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 553
BTCUSD 2.1K
NAS100 -65
XAGUSD -202
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 52K
BTCUSD 658K
NAS100 -41K
XAGUSD -2.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +386.55 EUR
Peor transacción: -160 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 022.11 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -104.73 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BTC XAU GOLD BITCOIN VAnt5
30 USD al mes
100%
0
0
USD
5.6K
EUR
16
95%
487
44%
95%
1.41
4.34
EUR
13%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.