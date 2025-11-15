- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
487
利益トレード:
215 (44.14%)
損失トレード:
272 (55.85%)
ベストトレード:
386.55 EUR
最悪のトレード:
-160.16 EUR
総利益:
7 194.99 EUR (6 584 057 pips)
総損失:
-5 081.09 EUR (5 917 470 pips)
最大連続の勝ち:
15 (1 022.11 EUR)
最大連続利益:
1 022.11 EUR (15)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
95.48%
最大入金額:
1.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
49
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.54
長いトレード:
405 (83.16%)
短いトレード:
82 (16.84%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
4.34 EUR
平均利益:
33.47 EUR
平均損失:
-18.68 EUR
最大連続の負け:
12 (-104.73 EUR)
最大連続損失:
-357.52 EUR (5)
月間成長:
-7.05%
年間予想:
-85.48%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
246.76 EUR
最大の:
831.84 EUR (16.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.35% (276.39 EUR)
エクイティによる:
3.51% (215.96 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|334
|BTCUSD
|101
|NAS100
|45
|XAGUSD
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|553
|BTCUSD
|2.1K
|NAS100
|-65
|XAGUSD
|-202
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|52K
|BTCUSD
|658K
|NAS100
|-41K
|XAGUSD
|-2.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +386.55 EUR
最悪のトレード: -160 EUR
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 022.11 EUR
最大連続損失: -104.73 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
100%
0
0
USD
USD
5.6K
EUR
EUR
16
95%
487
44%
95%
1.41
4.34
EUR
EUR
13%
1:500