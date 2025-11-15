- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
476
盈利交易:
209 (43.90%)
亏损交易:
267 (56.09%)
最好交易:
386.55 EUR
最差交易:
-160.16 EUR
毛利:
7 156.23 EUR (6 579 816 pips)
毛利亏损:
-4 924.56 EUR (5 641 223 pips)
最大连续赢利:
15 (1 022.11 EUR)
最大连续盈利:
1 022.11 EUR (15)
夏普比率:
0.11
交易活动:
95.48%
最大入金加载:
1.58%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.29
长期交易:
394 (82.77%)
短期交易:
82 (17.23%)
利润因子:
1.45
预期回报:
4.69 EUR
平均利润:
34.24 EUR
平均损失:
-18.44 EUR
最大连续失误:
12 (-104.73 EUR)
最大连续亏损:
-357.52 EUR (5)
每月增长:
-5.48%
年度预测:
-66.48%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
246.76 EUR
最大值:
678.86 EUR (13.68%)
相对跌幅:
结余:
13.35% (276.39 EUR)
净值:
3.51% (215.96 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|326
|BTCUSD
|99
|NAS100
|44
|XAGUSD
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|538
|BTCUSD
|2.3K
|NAS100
|-67
|XAGUSD
|-202
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|52K
|BTCUSD
|933K
|NAS100
|-44K
|XAGUSD
|-2.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +386.55 EUR
最差交易: -160 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 022.11 EUR
最大连续亏损: -104.73 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
104%
0
0
USD
USD
5.7K
EUR
EUR
16
95%
476
43%
95%
1.45
4.69
EUR
EUR
13%
1:500