信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BTC XAU GOLD BITCOIN VAnt5
Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD BITCOIN VAnt5

Juan Antonio Rojo Pereira
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 104%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
476
盈利交易:
209 (43.90%)
亏损交易:
267 (56.09%)
最好交易:
386.55 EUR
最差交易:
-160.16 EUR
毛利:
7 156.23 EUR (6 579 816 pips)
毛利亏损:
-4 924.56 EUR (5 641 223 pips)
最大连续赢利:
15 (1 022.11 EUR)
最大连续盈利:
1 022.11 EUR (15)
夏普比率:
0.11
交易活动:
95.48%
最大入金加载:
1.58%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.29
长期交易:
394 (82.77%)
短期交易:
82 (17.23%)
利润因子:
1.45
预期回报:
4.69 EUR
平均利润:
34.24 EUR
平均损失:
-18.44 EUR
最大连续失误:
12 (-104.73 EUR)
最大连续亏损:
-357.52 EUR (5)
每月增长:
-5.48%
年度预测:
-66.48%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
246.76 EUR
最大值:
678.86 EUR (13.68%)
相对跌幅:
结余:
13.35% (276.39 EUR)
净值:
3.51% (215.96 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 326
BTCUSD 99
NAS100 44
XAGUSD 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 538
BTCUSD 2.3K
NAS100 -67
XAGUSD -202
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 52K
BTCUSD 933K
NAS100 -44K
XAGUSD -2.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +386.55 EUR
最差交易: -160 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 022.11 EUR
最大连续亏损: -104.73 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
