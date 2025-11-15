SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BTC XAU GOLD BITCOIN VAnt5
Juan Antonio Rojo Pereira

BTC XAU GOLD BITCOIN VAnt5

Juan Antonio Rojo Pereira
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 92%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
500
Gewinntrades:
216 (43.20%)
Verlusttrades:
284 (56.80%)
Bester Trade:
386.55 EUR
Schlechtester Trade:
-160.16 EUR
Bruttoprofit:
7 476.26 EUR (6 722 178 pips)
Bruttoverlust:
-5 586.67 EUR (6 588 951 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (1 022.11 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 022.11 EUR (15)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
95.48%
Max deposit load:
1.89%
Letzter Trade:
49 Minuten
Trades pro Woche:
56
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
1.85
Long-Positionen:
416 (83.20%)
Short-Positionen:
84 (16.80%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
3.78 EUR
Durchschnittlicher Profit:
34.61 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-19.67 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-104.73 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-378.87 EUR (9)
Wachstum pro Monat :
-12.41%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
246.76 EUR
Maximaler:
1 020.94 EUR (20.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.95% (1 020.89 EUR)
Kapital:
3.51% (215.96 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 337
BTCUSD 111
NAS100 45
XAGUSD 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 531
BTCUSD 1.9K
NAS100 -65
XAGUSD -202
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 50K
BTCUSD 127K
NAS100 -41K
XAGUSD -2.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +386.55 EUR
Schlechtester Trade: -160 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 022.11 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -104.73 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 21:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
