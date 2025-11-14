- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
439
Прибыльных трейдов:
259 (58.99%)
Убыточных трейдов:
180 (41.00%)
Лучший трейд:
397.00 USD
Худший трейд:
-219.17 USD
Общая прибыль:
7 429.51 USD (1 240 414 pips)
Общий убыток:
-5 667.11 USD (448 717 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (401.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
677.54 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
77.45%
Макс. загрузка депозита:
22.04%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.05
Длинных трейдов:
294 (66.97%)
Коротких трейдов:
145 (33.03%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
4.01 USD
Средняя прибыль:
28.69 USD
Средний убыток:
-31.48 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-286.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-397.33 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.18%
Годовой прогноз:
-38.59%
Алготрейдинг:
25%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
250.78 USD
Максимальная:
860.88 USD (20.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.60% (860.88 USD)
По эквити:
9.93% (375.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.ecn
|134
|GBPUSD.ecn
|106
|XAUUSD.ecn
|71
|US30c
|54
|USTECHc
|38
|BTCUSDT
|9
|AUDUSD.ecn
|7
|USDCHF.ecn
|6
|NZDUSD.ecn
|5
|USDJPY.ecn
|3
|WTIUSD
|3
|USDCAD.ecn
|2
|ETHUSD.p
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.ecn
|-35
|GBPUSD.ecn
|698
|XAUUSD.ecn
|1.1K
|US30c
|181
|USTECHc
|-117
|BTCUSDT
|75
|AUDUSD.ecn
|-20
|USDCHF.ecn
|-22
|NZDUSD.ecn
|-22
|USDJPY.ecn
|-83
|WTIUSD
|61
|USDCAD.ecn
|-7
|ETHUSD.p
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.ecn
|857
|GBPUSD.ecn
|1.6K
|XAUUSD.ecn
|26K
|US30c
|352K
|USTECHc
|108K
|BTCUSDT
|304K
|AUDUSD.ecn
|-274
|USDCHF.ecn
|-170
|NZDUSD.ecn
|-195
|USDJPY.ecn
|-681
|WTIUSD
|29
|USDCAD.ecn
|128
|ETHUSD.p
|83
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +397.00 USD
Худший трейд: -219 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +401.90 USD
Макс. убыток в серии: -286.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Professional MetaTrader 5 Copy Trading Signal with Strict Risk Management
This is a MetaTrader 5 **copy trading signal** for traders who want controlled risk and transparent execution.
All trades are executed on a real account and can be copied automatically to your MT5 terminal.
== About the trader ==
- 8+ years of active trading experience in the Forex & CFD markets
- Full-time focus on trading and system development
- All trades are executed using my own in-house risk-management Expert Advisor **EA PRO Risk Panel** (published on the MQL5 Market)
== Trading style & instruments ==
- Platform: MetaTrader 5 (MT5)
- Style: intraday and short-term swing trading
- Instruments traded:
- Gold (XAUUSD)
- EURUSD
- GBPUSD
- NASDAQ index (NAS100)
- Dow Jones index (US30 / Dow)
- Crude Oil (WTI/Brent)
- German index (GER40 / DAX40)
- Very occasional positions on Bitcoin (BTCUSD)
- Approach: price action, key levels, market structure and momentum, combined with strict risk and money management
== Risk & money management ==
- Every trade is opened with a predefined Stop Loss and Take Profit
- No martingale, no grid, no arbitrage, no “account gambling”
- Risk per trade is calculated automatically by **EA PRO Risk Panel**, based on account balance, stop-loss distance and the selected percentage risk
- I avoid over-trading and keep overall account drawdown under strict control
== What subscribers can expect ==
- Clear entries and exits visible directly on the MT5 chart
- A limited number of high-quality setups rather than random trades all day
- Reasonable drawdowns relative to the chosen risk level
- Full transparency: all open and closed positions can be monitored through the MQL5 signal statistics
== Recommended setup ==
- Account type: ECN / low-spread MT5 account with a reliable broker
- Capital: choose a deposit that fits your personal risk tolerance
- Copying mode: start with the default or a conservative risk setting and increase only after you are comfortable with the signal behaviour
== Important risk notice ==
Trading Forex, indices, commodities and cryptocurrencies involves a high level of risk.
Past performance does not guarantee future results and there is no guarantee of profit.
Only invest money you can afford to lose and monitor the signal regularly.
If you are looking for a disciplined **MT5 Forex, Gold, NASDAQ, Dow, Oil and GER40 copy trading signal** with a strong focus on **risk management using EA PRO Risk Panel**, this signal is designed for you.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
105 USD в месяц
88%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
18
25%
439
58%
77%
1.31
4.01
USD
USD
21%
1:100