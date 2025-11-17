- Прирост
Всего трейдов:
1 470
Прибыльных трейдов:
852 (57.95%)
Убыточных трейдов:
618 (42.04%)
Лучший трейд:
1 431.44 USD
Худший трейд:
-583.07 USD
Общая прибыль:
160 176.48 USD (27 031 387 pips)
Общий убыток:
-110 887.41 USD (15 800 832 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (2 780.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 799.70 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
81.23%
Макс. загрузка депозита:
5.24%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
10.13
Длинных трейдов:
713 (48.50%)
Коротких трейдов:
757 (51.50%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
33.53 USD
Средняя прибыль:
188.00 USD
Средний убыток:
-179.43 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-2 926.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 926.29 USD (13)
Прирост в месяц:
35.10%
Годовой прогноз:
425.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
888.96 USD
Максимальная:
4 865.76 USD (16.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.72% (4 865.76 USD)
По эквити:
1.34% (752.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|602
|XAGBTC
|558
|USDJPY
|310
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCJPY
|36K
|XAGBTC
|16K
|USDJPY
|-2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCJPY
|11M
|XAGBTC
|33K
|USDJPY
|-1.6K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Лучший трейд: +1 431.44 USD
Худший трейд: -583 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +2 780.51 USD
Макс. убыток в серии: -2 926.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
NCESC-Live
|7.00 × 73
Нет отзывов
