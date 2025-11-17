- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 490
Negociações com lucro:
861 (57.78%)
Negociações com perda:
629 (42.21%)
Melhor negociação:
1 431.44 USD
Pior negociação:
-583.07 USD
Lucro bruto:
161 488.67 USD (27 103 594 pips)
Perda bruta:
-113 047.18 USD (16 373 906 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (2 780.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 799.70 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
81.23%
Depósito máximo carregado:
5.24%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
9.96
Negociações longas:
719 (48.26%)
Negociações curtas:
771 (51.74%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
32.51 USD
Lucro médio:
187.56 USD
Perda média:
-179.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-2 926.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 926.29 USD (13)
Crescimento mensal:
26.77%
Previsão anual:
324.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
888.96 USD
Máximo:
4 865.76 USD (16.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.72% (4 865.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.34% (752.37 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|611
|XAGBTC
|567
|USDJPY
|312
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCJPY
|34K
|XAGBTC
|16K
|USDJPY
|-2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCJPY
|11M
|XAGBTC
|34K
|USDJPY
|-945
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 431.44 USD
Pior negociação: -583 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +2 780.51 USD
Máxima perda consecutiva: -2 926.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
NCESC-Live
|7.00 × 73
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
359%
0
0
USD
USD
62K
USD
USD
18
0%
1 490
57%
81%
1.42
32.51
USD
USD
17%
1:100