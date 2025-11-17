- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 477
盈利交易:
854 (57.81%)
亏损交易:
623 (42.18%)
最好交易:
1 431.44 USD
最差交易:
-583.07 USD
毛利:
160 602.08 USD (27 101 750 pips)
毛利亏损:
-111 909.57 USD (16 086 500 pips)
最大连续赢利:
13 (2 780.51 USD)
最大连续盈利:
3 799.70 USD (9)
夏普比率:
0.14
交易活动:
81.23%
最大入金加载:
5.24%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
88
平均持有时间:
3 小时
采收率:
10.01
长期交易:
714 (48.34%)
短期交易:
763 (51.66%)
利润因子:
1.44
预期回报:
32.97 USD
平均利润:
188.06 USD
平均损失:
-179.63 USD
最大连续失误:
13 (-2 926.29 USD)
最大连续亏损:
-2 926.29 USD (13)
每月增长:
31.28%
年度预测:
379.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
888.96 USD
最大值:
4 865.76 USD (16.72%)
相对跌幅:
结余:
16.72% (4 865.76 USD)
净值:
1.34% (752.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|607
|XAGBTC
|559
|USDJPY
|311
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCJPY
|35K
|XAGBTC
|16K
|USDJPY
|-2.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCJPY
|11M
|XAGBTC
|33K
|USDJPY
|-1.3K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 431.44 USD
最差交易: -583 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +2 780.51 USD
最大连续亏损: -2 926.29 USD
