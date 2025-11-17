SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / THPX AI 3I
Marios Skyrianidis

THPX AI 3I

Marios Skyrianidis
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 204%
NCESC-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
964
Kârla kapanan işlemler:
540 (56.01%)
Zararla kapanan işlemler:
424 (43.98%)
En iyi işlem:
1 431.44 USD
En kötü işlem:
-583.07 USD
Brüt kâr:
107 006.38 USD (18 719 208 pips)
Brüt zarar:
-79 512.81 USD (12 374 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 780.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 799.70 USD (9)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.08%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
107
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.65
Alış işlemleri:
480 (49.79%)
Satış işlemleri:
484 (50.21%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
28.52 USD
Ortalama kâr:
198.16 USD
Ortalama zarar:
-187.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-2 926.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 926.29 USD (13)
Aylık büyüme:
46.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
888.96 USD
Maksimum:
4 865.76 USD (16.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.72% (4 865.76 USD)
Varlığa göre:
0.42% (173.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCJPY 439
XAGBTC 305
USDJPY 220
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCJPY 20K
XAGBTC 8.2K
USDJPY -821
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCJPY 6.3M
XAGBTC 15K
USDJPY 465
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 431.44 USD
En kötü işlem: -583 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +2 780.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 926.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.17 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 12:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 12:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 12:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
THPX AI 3I
Ayda 30 USD
204%
0
0
USD
41K
USD
12
0%
964
56%
100%
1.34
28.52
USD
17%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.