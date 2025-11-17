- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 504
Gewinntrades:
865 (57.51%)
Verlusttrades:
639 (42.49%)
Bester Trade:
1 431.44 USD
Schlechtester Trade:
-583.07 USD
Bruttoprofit:
162 180.69 USD (27 104 891 pips)
Bruttoverlust:
-114 732.13 USD (16 725 328 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (2 780.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 799.70 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
81.23%
Max deposit load:
5.24%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
76
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
9.75
Long-Positionen:
729 (48.47%)
Short-Positionen:
775 (51.53%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
31.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
187.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-179.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-2 926.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 926.29 USD (13)
Wachstum pro Monat :
23.01%
Jahresprognose:
279.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
888.96 USD
Maximaler:
4 865.76 USD (16.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.72% (4 865.76 USD)
Kapital:
1.34% (752.37 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|616
|XAGBTC
|574
|USDJPY
|314
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCJPY
|33K
|XAGBTC
|16K
|USDJPY
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCJPY
|10M
|XAGBTC
|33K
|USDJPY
|-272
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 431.44 USD
Schlechtester Trade: -583 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 780.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 926.29 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
NCESC-Live
|8.86 × 87
Keine Bewertungen
