- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 490
Transacciones Rentables:
861 (57.78%)
Transacciones Irrentables:
629 (42.21%)
Mejor transacción:
1 431.44 USD
Peor transacción:
-583.07 USD
Beneficio Bruto:
161 488.67 USD (27 103 594 pips)
Pérdidas Brutas:
-113 047.18 USD (16 373 906 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (2 780.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 799.70 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
81.23%
Carga máxima del depósito:
5.24%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
81
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
9.96
Transacciones Largas:
719 (48.26%)
Transacciones Cortas:
771 (51.74%)
Factor de Beneficio:
1.43
Beneficio Esperado:
32.51 USD
Beneficio medio:
187.56 USD
Pérdidas medias:
-179.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-2 926.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 926.29 USD (13)
Crecimiento al mes:
27.40%
Pronóstico anual:
332.41%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
888.96 USD
Máxima:
4 865.76 USD (16.72%)
Reducción relativa:
De balance:
16.72% (4 865.76 USD)
De fondos:
1.34% (752.37 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|611
|XAGBTC
|567
|USDJPY
|312
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCJPY
|34K
|XAGBTC
|16K
|USDJPY
|-2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCJPY
|11M
|XAGBTC
|34K
|USDJPY
|-945
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
NCESC-Live
|7.00 × 73
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
359%
0
0
USD
USD
62K
USD
USD
18
0%
1 490
57%
81%
1.42
32.51
USD
USD
17%
1:100