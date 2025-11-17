- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 490
利益トレード:
861 (57.78%)
損失トレード:
629 (42.21%)
ベストトレード:
1 431.44 USD
最悪のトレード:
-583.07 USD
総利益:
161 488.67 USD (27 103 594 pips)
総損失:
-113 047.18 USD (16 373 906 pips)
最大連続の勝ち:
13 (2 780.51 USD)
最大連続利益:
3 799.70 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
81.23%
最大入金額:
5.24%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
82
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
9.96
長いトレード:
719 (48.26%)
短いトレード:
771 (51.74%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
32.51 USD
平均利益:
187.56 USD
平均損失:
-179.73 USD
最大連続の負け:
13 (-2 926.29 USD)
最大連続損失:
-2 926.29 USD (13)
月間成長:
26.77%
年間予想:
324.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
888.96 USD
最大の:
4 865.76 USD (16.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.72% (4 865.76 USD)
エクイティによる:
1.34% (752.37 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|611
|XAGBTC
|567
|USDJPY
|312
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCJPY
|34K
|XAGBTC
|16K
|USDJPY
|-2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCJPY
|11M
|XAGBTC
|34K
|USDJPY
|-945
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 431.44 USD
最悪のトレード: -583 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +2 780.51 USD
最大連続損失: -2 926.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
NCESC-Live
|7.00 × 73
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
359%
0
0
USD
USD
62K
USD
USD
18
0%
1 490
57%
81%
1.42
32.51
USD
USD
17%
1:100