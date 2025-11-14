СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / THPX AI 2I
Marios Skyrianidis

THPX AI 2I

Marios Skyrianidis
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 106%
NCESC-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 400
Прибыльных трейдов:
718 (51.28%)
Убыточных трейдов:
682 (48.71%)
Лучший трейд:
1 446.65 USD
Худший трейд:
-1 093.33 USD
Общая прибыль:
109 607.21 USD (27 029 277 pips)
Общий убыток:
-95 835.41 USD (15 821 574 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 885.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 063.18 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
85.52%
Макс. загрузка депозита:
8.86%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.89
Длинных трейдов:
688 (49.14%)
Коротких трейдов:
712 (50.86%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
9.84 USD
Средняя прибыль:
152.66 USD
Средний убыток:
-140.52 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 798.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 798.25 USD (12)
Прирост в месяц:
16.98%
Годовой прогноз:
206.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 763.73 USD
Максимальная:
4 764.89 USD (24.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.00% (4 764.89 USD)
По эквити:
4.13% (1 118.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCJPY 602
WTIBTC 488
USDJPY 310
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCJPY 22K
WTIBTC -5.9K
USDJPY -2.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCJPY 11M
WTIBTC -18K
USDJPY -1.6K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 446.65 USD
Худший трейд: -1 093 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 885.99 USD
Макс. убыток в серии: -1 798.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

NCESC-Live
5.83 × 280
Нет отзывов
2025.12.19 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 01:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.39% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 10:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 02:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 01:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 22:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 01:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 23:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
Копировать

