Всего трейдов:
1 400
Прибыльных трейдов:
718 (51.28%)
Убыточных трейдов:
682 (48.71%)
Лучший трейд:
1 446.65 USD
Худший трейд:
-1 093.33 USD
Общая прибыль:
109 607.21 USD (27 029 277 pips)
Общий убыток:
-95 835.41 USD (15 821 574 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 885.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 063.18 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
85.52%
Макс. загрузка депозита:
8.86%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.89
Длинных трейдов:
688 (49.14%)
Коротких трейдов:
712 (50.86%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
9.84 USD
Средняя прибыль:
152.66 USD
Средний убыток:
-140.52 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 798.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 798.25 USD (12)
Прирост в месяц:
16.98%
Годовой прогноз:
206.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 763.73 USD
Максимальная:
4 764.89 USD (24.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.00% (4 764.89 USD)
По эквити:
4.13% (1 118.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|602
|WTIBTC
|488
|USDJPY
|310
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCJPY
|22K
|WTIBTC
|-5.9K
|USDJPY
|-2.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCJPY
|11M
|WTIBTC
|-18K
|USDJPY
|-1.6K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
NCESC-Live
|5.83 × 280
