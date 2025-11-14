- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 422
Gewinntrades:
725 (50.98%)
Verlusttrades:
697 (49.02%)
Bester Trade:
1 446.65 USD
Schlechtester Trade:
-1 093.33 USD
Bruttoprofit:
110 764.62 USD (27 101 407 pips)
Bruttoverlust:
-97 804.04 USD (16 744 819 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 885.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 063.18 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
85.52%
Max deposit load:
8.86%
Letzter Trade:
53 Minuten
Trades pro Woche:
47
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.72
Long-Positionen:
696 (48.95%)
Short-Positionen:
726 (51.05%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
9.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
152.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-140.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 798.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 798.25 USD (12)
Wachstum pro Monat :
3.58%
Jahresprognose:
43.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 763.73 USD
Maximaler:
4 764.89 USD (24.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.00% (4 764.89 USD)
Kapital:
4.13% (1 118.13 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|616
|WTIBTC
|492
|USDJPY
|314
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCJPY
|20K
|WTIBTC
|-5.9K
|USDJPY
|-1.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCJPY
|10M
|WTIBTC
|-18K
|USDJPY
|-288
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 446.65 USD
Schlechtester Trade: -1 093 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 885.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 798.25 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
NCESC-Live
|5.83 × 280
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
100%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
18
0%
1 422
50%
86%
1.13
9.11
USD
USD
24%
1:100