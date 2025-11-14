SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / THPX AI 2I
Marios Skyrianidis

THPX AI 2I

Marios Skyrianidis
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 100%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 422
Gewinntrades:
725 (50.98%)
Verlusttrades:
697 (49.02%)
Bester Trade:
1 446.65 USD
Schlechtester Trade:
-1 093.33 USD
Bruttoprofit:
110 764.62 USD (27 101 407 pips)
Bruttoverlust:
-97 804.04 USD (16 744 819 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 885.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 063.18 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
85.52%
Max deposit load:
8.86%
Letzter Trade:
53 Minuten
Trades pro Woche:
47
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.72
Long-Positionen:
696 (48.95%)
Short-Positionen:
726 (51.05%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
9.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
152.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-140.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 798.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 798.25 USD (12)
Wachstum pro Monat :
3.58%
Jahresprognose:
43.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 763.73 USD
Maximaler:
4 764.89 USD (24.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.00% (4 764.89 USD)
Kapital:
4.13% (1 118.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCJPY 616
WTIBTC 492
USDJPY 314
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCJPY 20K
WTIBTC -5.9K
USDJPY -1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCJPY 10M
WTIBTC -18K
USDJPY -288
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 446.65 USD
Schlechtester Trade: -1 093 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 885.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 798.25 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

NCESC-Live
5.83 × 280
Keine Bewertungen
2025.12.26 00:59
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 01:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.39% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 10:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 02:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 01:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 22:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 01:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 23:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
