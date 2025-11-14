- Crescita
Trade:
961
Profit Trade:
478 (49.73%)
Loss Trade:
483 (50.26%)
Best Trade:
1 446.65 USD
Worst Trade:
-583.07 USD
Profitto lordo:
76 120.48 USD (18 352 938 pips)
Perdita lorda:
-68 712.75 USD (11 657 623 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 716.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 063.18 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
71.16%
Massimo carico di deposito:
5.78%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
480 (49.95%)
Short Trade:
481 (50.05%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
7.71 USD
Profitto medio:
159.25 USD
Perdita media:
-142.26 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 798.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 798.25 USD (12)
Crescita mensile:
21.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 763.73 USD
Massimale:
4 764.89 USD (24.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.00% (4 764.89 USD)
Per equità:
0.45% (92.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|424
|WTIBTC
|318
|USDJPY
|219
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCJPY
|13K
|WTIBTC
|-5K
|USDJPY
|-985
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCJPY
|6.7M
|WTIBTC
|-15K
|USDJPY
|125
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 446.65 USD
Worst Trade: -583 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 716.83 USD
Massima perdita consecutiva: -1 798.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NCESC-Live
|5.83 × 280
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
57%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
12
0%
961
49%
71%
1.10
7.71
USD
USD
24%
1:100