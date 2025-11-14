- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 412
利益トレード:
722 (51.13%)
損失トレード:
690 (48.87%)
ベストトレード:
1 446.65 USD
最悪のトレード:
-1 093.33 USD
総利益:
110 252.02 USD (27 100 349 pips)
総損失:
-96 935.03 USD (16 393 912 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 885.99 USD)
最大連続利益:
2 063.18 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
85.52%
最大入金額:
8.86%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.79
長いトレード:
691 (48.94%)
短いトレード:
721 (51.06%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
9.43 USD
平均利益:
152.70 USD
平均損失:
-140.49 USD
最大連続の負け:
12 (-1 798.25 USD)
最大連続損失:
-1 798.25 USD (12)
月間成長:
6.42%
年間予想:
77.88%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 763.73 USD
最大の:
4 764.89 USD (24.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.00% (4 764.89 USD)
エクイティによる:
4.13% (1 118.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|611
|WTIBTC
|489
|USDJPY
|312
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCJPY
|21K
|WTIBTC
|-5.8K
|USDJPY
|-2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCJPY
|11M
|WTIBTC
|-18K
|USDJPY
|-961
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 446.65 USD
最悪のトレード: -1 093 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 885.99 USD
最大連続損失: -1 798.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
NCESC-Live
|5.83 × 280
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
102%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
18
0%
1 412
51%
86%
1.13
9.43
USD
USD
24%
1:100