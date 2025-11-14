シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / THPX AI 2I
Marios Skyrianidis

THPX AI 2I

Marios Skyrianidis
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 102%
NCESC-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 412
利益トレード:
722 (51.13%)
損失トレード:
690 (48.87%)
ベストトレード:
1 446.65 USD
最悪のトレード:
-1 093.33 USD
総利益:
110 252.02 USD (27 100 349 pips)
総損失:
-96 935.03 USD (16 393 912 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 885.99 USD)
最大連続利益:
2 063.18 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
85.52%
最大入金額:
8.86%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.79
長いトレード:
691 (48.94%)
短いトレード:
721 (51.06%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
9.43 USD
平均利益:
152.70 USD
平均損失:
-140.49 USD
最大連続の負け:
12 (-1 798.25 USD)
最大連続損失:
-1 798.25 USD (12)
月間成長:
6.42%
年間予想:
77.88%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 763.73 USD
最大の:
4 764.89 USD (24.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.00% (4 764.89 USD)
エクイティによる:
4.13% (1 118.13 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCJPY 611
WTIBTC 489
USDJPY 312
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCJPY 21K
WTIBTC -5.8K
USDJPY -2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCJPY 11M
WTIBTC -18K
USDJPY -961
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 446.65 USD
最悪のトレード: -1 093 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 885.99 USD
最大連続損失: -1 798.25 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

NCESC-Live
5.83 × 280
レビューなし
2025.12.26 00:59
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 01:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.39% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 10:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 02:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 01:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 22:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 01:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 23:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
THPX AI 2I
30 USD/月
102%
0
0
USD
26K
USD
18
0%
1 412
51%
86%
1.13
9.43
USD
24%
1:100
コピー

