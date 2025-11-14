- 자본
트레이드:
1 499
이익 거래:
771 (51.43%)
손실 거래:
728 (48.57%)
최고의 거래:
1 446.65 USD
최악의 거래:
-1 093.33 USD
총 수익:
115 516.95 USD (28 737 664 pips)
총 손실:
-101 343.23 USD (17 684 117 pips)
연속 최대 이익:
12 (1 885.99 USD)
연속 최대 이익:
2 063.18 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
86.52%
최대 입금량:
8.86%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
72
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.97
롱(주식매수):
736 (49.10%)
숏(주식차입매도):
763 (50.90%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
9.46 USD
평균 이익:
149.83 USD
평균 손실:
-139.21 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 798.25 USD)
연속 최대 손실:
-1 798.25 USD (12)
월별 성장률:
2.82%
연간 예측:
34.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 763.73 USD
최대한의:
4 764.89 USD (24.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.00% (4 764.89 USD)
자본금별:
4.13% (1 118.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|652
|WTIBTC
|513
|USDJPY
|319
|GBPUSD
|15
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCJPY
|22K
|WTIBTC
|-5.4K
|USDJPY
|-2.3K
|GBPUSD
|61
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCJPY
|11M
|WTIBTC
|-17K
|USDJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|609
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 446.65 USD
최악의 거래: -1 093 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +1 885.99 USD
연속 최대 손실: -1 798.25 USD
