시그널 / MetaTrader 5 / THPX AI 2I
Marios Skyrianidis

THPX AI 2I

Marios Skyrianidis
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 109%
NCESC-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 499
이익 거래:
771 (51.43%)
손실 거래:
728 (48.57%)
최고의 거래:
1 446.65 USD
최악의 거래:
-1 093.33 USD
총 수익:
115 516.95 USD (28 737 664 pips)
총 손실:
-101 343.23 USD (17 684 117 pips)
연속 최대 이익:
12 (1 885.99 USD)
연속 최대 이익:
2 063.18 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
86.52%
최대 입금량:
8.86%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
72
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.97
롱(주식매수):
736 (49.10%)
숏(주식차입매도):
763 (50.90%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
9.46 USD
평균 이익:
149.83 USD
평균 손실:
-139.21 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 798.25 USD)
연속 최대 손실:
-1 798.25 USD (12)
월별 성장률:
2.82%
연간 예측:
34.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 763.73 USD
최대한의:
4 764.89 USD (24.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.00% (4 764.89 USD)
자본금별:
4.13% (1 118.13 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCJPY 652
WTIBTC 513
USDJPY 319
GBPUSD 15
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCJPY 22K
WTIBTC -5.4K
USDJPY -2.3K
GBPUSD 61
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCJPY 11M
WTIBTC -17K
USDJPY -1.1K
GBPUSD 609
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 446.65 USD
최악의 거래: -1 093 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +1 885.99 USD
연속 최대 손실: -1 798.25 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real5
1.50 × 2
NCESC-Live
5.83 × 280
리뷰 없음
2026.01.07 03:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 00:59
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 01:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.39% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 10:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 02:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 01:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 22:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 01:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 23:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.