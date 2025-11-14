- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 412
Transacciones Rentables:
722 (51.13%)
Transacciones Irrentables:
690 (48.87%)
Mejor transacción:
1 446.65 USD
Peor transacción:
-1 093.33 USD
Beneficio Bruto:
110 252.02 USD (27 100 349 pips)
Pérdidas Brutas:
-96 935.03 USD (16 393 912 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (1 885.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 063.18 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
85.52%
Carga máxima del depósito:
8.86%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
49
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.79
Transacciones Largas:
691 (48.94%)
Transacciones Cortas:
721 (51.06%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
9.43 USD
Beneficio medio:
152.70 USD
Pérdidas medias:
-140.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 798.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 798.25 USD (12)
Crecimiento al mes:
6.00%
Pronóstico anual:
72.83%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 763.73 USD
Máxima:
4 764.89 USD (24.00%)
Reducción relativa:
De balance:
24.00% (4 764.89 USD)
De fondos:
4.13% (1 118.13 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|611
|WTIBTC
|489
|USDJPY
|312
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCJPY
|21K
|WTIBTC
|-5.8K
|USDJPY
|-2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCJPY
|11M
|WTIBTC
|-18K
|USDJPY
|-961
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 446.65 USD
Peor transacción: -1 093 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +1 885.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 798.25 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
NCESC-Live
|5.83 × 280
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
102%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
18
0%
1 412
51%
86%
1.13
9.43
USD
USD
24%
1:100