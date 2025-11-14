- Crescimento
Negociações:
1 412
Negociações com lucro:
722 (51.13%)
Negociações com perda:
690 (48.87%)
Melhor negociação:
1 446.65 USD
Pior negociação:
-1 093.33 USD
Lucro bruto:
110 252.02 USD (27 100 349 pips)
Perda bruta:
-96 935.03 USD (16 393 912 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 885.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 063.18 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
85.52%
Depósito máximo carregado:
8.86%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.79
Negociações longas:
691 (48.94%)
Negociações curtas:
721 (51.06%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
9.43 USD
Lucro médio:
152.70 USD
Perda média:
-140.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 798.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 798.25 USD (12)
Crescimento mensal:
6.42%
Previsão anual:
77.88%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 763.73 USD
Máximo:
4 764.89 USD (24.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.00% (4 764.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.13% (1 118.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|611
|WTIBTC
|489
|USDJPY
|312
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCJPY
|21K
|WTIBTC
|-5.8K
|USDJPY
|-2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCJPY
|11M
|WTIBTC
|-18K
|USDJPY
|-961
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 446.65 USD
Pior negociação: -1 093 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 885.99 USD
Máxima perda consecutiva: -1 798.25 USD
|
NCESC-Live
|5.83 × 280
