- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 410
盈利交易:
721 (51.13%)
亏损交易:
689 (48.87%)
最好交易:
1 446.65 USD
最差交易:
-1 093.33 USD
毛利:
110 044.38 USD (27 100 025 pips)
毛利亏损:
-96 798.72 USD (16 323 027 pips)
最大连续赢利:
12 (1 885.99 USD)
最大连续盈利:
2 063.18 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
85.52%
最大入金加载:
8.86%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
58
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.78
长期交易:
689 (48.87%)
短期交易:
721 (51.13%)
利润因子:
1.14
预期回报:
9.39 USD
平均利润:
152.63 USD
平均损失:
-140.49 USD
最大连续失误:
12 (-1 798.25 USD)
最大连续亏损:
-1 798.25 USD (12)
每月增长:
9.19%
年度预测:
111.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 763.73 USD
最大值:
4 764.89 USD (24.00%)
相对跌幅:
结余:
24.00% (4 764.89 USD)
净值:
4.13% (1 118.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|610
|WTIBTC
|489
|USDJPY
|311
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCJPY
|21K
|WTIBTC
|-5.8K
|USDJPY
|-2.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCJPY
|11M
|WTIBTC
|-18K
|USDJPY
|-1.3K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 446.65 USD
最差交易: -1 093 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 885.99 USD
最大连续亏损: -1 798.25 USD
