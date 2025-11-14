信号部分
信号 / MetaTrader 5 / THPX AI 2I
Marios Skyrianidis

THPX AI 2I

Marios Skyrianidis
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 102%
NCESC-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 410
盈利交易:
721 (51.13%)
亏损交易:
689 (48.87%)
最好交易:
1 446.65 USD
最差交易:
-1 093.33 USD
毛利:
110 044.38 USD (27 100 025 pips)
毛利亏损:
-96 798.72 USD (16 323 027 pips)
最大连续赢利:
12 (1 885.99 USD)
最大连续盈利:
2 063.18 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
85.52%
最大入金加载:
8.86%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
58
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.78
长期交易:
689 (48.87%)
短期交易:
721 (51.13%)
利润因子:
1.14
预期回报:
9.39 USD
平均利润:
152.63 USD
平均损失:
-140.49 USD
最大连续失误:
12 (-1 798.25 USD)
最大连续亏损:
-1 798.25 USD (12)
每月增长:
9.19%
年度预测:
111.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 763.73 USD
最大值:
4 764.89 USD (24.00%)
相对跌幅:
结余:
24.00% (4 764.89 USD)
净值:
4.13% (1 118.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCJPY 610
WTIBTC 489
USDJPY 311
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCJPY 21K
WTIBTC -5.8K
USDJPY -2.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCJPY 11M
WTIBTC -18K
USDJPY -1.3K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 446.65 USD
最差交易: -1 093 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 885.99 USD
最大连续亏损: -1 798.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NCESC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

NCESC-Live
5.83 × 280
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
THPX AI 2I
每月30 USD
102%
0
0
USD
26K
USD
18
0%
1 410
51%
86%
1.13
9.39
USD
24%
1:100
