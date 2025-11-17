СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Agung Wirantara 10K
I Gusti Agung Wirantara Weda

Agung Wirantara 10K

I Gusti Agung Wirantara Weda
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -65%
FusionMarkets-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
338
Прибыльных трейдов:
122 (36.09%)
Убыточных трейдов:
216 (63.91%)
Лучший трейд:
2 010.35 USD
Худший трейд:
-489.85 USD
Общая прибыль:
25 922.28 USD (1 324 758 pips)
Общий убыток:
-32 389.53 USD (769 150 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 465.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 148.65 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
46.87%
Макс. загрузка депозита:
76.36%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
243 (71.89%)
Коротких трейдов:
95 (28.11%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-19.13 USD
Средняя прибыль:
212.48 USD
Средний убыток:
-149.95 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-8 733.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 733.16 USD (36)
Прирост в месяц:
19.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 102.32 USD
Максимальная:
13 006.80 USD (87.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.42% (13 006.34 USD)
По эквити:
17.95% (2 187.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 322
BTCUSD 14
NAS100 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -7K
BTCUSD 487
NAS100 1
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -30K
BTCUSD 584K
NAS100 928
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 010.35 USD
Худший трейд: -490 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 36
Макс. прибыль в серии: +1 465.50 USD
Макс. убыток в серии: -8 733.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.88 × 6536
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
5.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.56 × 1485
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
еще 49...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time

This account is 100% manually traded managed by owner.


Risk Management

The strategy is protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 until 1:4 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.

Minimum Copying Balance:

A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account



Нет отзывов
2025.12.26 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.14 07:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 07:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.13 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Agung Wirantara 10K
30 USD в месяц
-65%
0
0
USD
3.5K
USD
7
0%
338
36%
47%
0.80
-19.13
USD
87%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.