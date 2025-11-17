- Прирост
Всего трейдов:
338
Прибыльных трейдов:
122 (36.09%)
Убыточных трейдов:
216 (63.91%)
Лучший трейд:
2 010.35 USD
Худший трейд:
-489.85 USD
Общая прибыль:
25 922.28 USD (1 324 758 pips)
Общий убыток:
-32 389.53 USD (769 150 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 465.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 148.65 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
46.87%
Макс. загрузка депозита:
76.36%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
243 (71.89%)
Коротких трейдов:
95 (28.11%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-19.13 USD
Средняя прибыль:
212.48 USD
Средний убыток:
-149.95 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-8 733.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 733.16 USD (36)
Прирост в месяц:
19.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 102.32 USD
Максимальная:
13 006.80 USD (87.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.42% (13 006.34 USD)
По эквити:
17.95% (2 187.80 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|322
|BTCUSD
|14
|NAS100
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-7K
|BTCUSD
|487
|NAS100
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-30K
|BTCUSD
|584K
|NAS100
|928
Лучший трейд: +2 010.35 USD
Худший трейд: -490 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 36
Макс. прибыль в серии: +1 465.50 USD
Макс. убыток в серии: -8 733.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.88 × 6536
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1485
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time
This account is 100% manually traded managed by owner.
Risk Management
The strategy is protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 until 1:4 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.
Minimum Copying Balance:
A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account
