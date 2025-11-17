SinyallerBölümler
büyüme başlangıcı: 2025 22%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
18 (43.90%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (56.10%)
En iyi işlem:
2 010.35 USD
En kötü işlem:
-304.44 USD
Brüt kâr:
7 258.04 USD (36 216 pips)
Brüt zarar:
-5 044.45 USD (25 745 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 955.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 148.65 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
35.18%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
29 (70.73%)
Satış işlemleri:
12 (29.27%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
53.99 USD
Ortalama kâr:
403.22 USD
Ortalama zarar:
-219.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 683.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 683.91 USD (11)
Aylık büyüme:
22.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.45 USD
Maksimum:
2 690.89 USD (18.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.07% (2 688.64 USD)
Varlığa göre:
6.42% (837.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 10K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
En iyi işlem: +2 010.35 USD
En kötü işlem: -304 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 955.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 683.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.74 × 4803
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.35 × 1441
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
8.43 × 751
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
47 daha fazla...
The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time

This account is 100% manually traded managed by owner.


Risk Management

The strategy is designed to keep drawdown below 20%, protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.

Minimum Copying Balance:

A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account



İnceleme yok
2025.11.17 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.14 07:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 07:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.13 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Agung Wirantara 10K
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
12K
USD
1
0%
41
43%
100%
1.43
53.99
USD
18%
1:100
Kopyala

