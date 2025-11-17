シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Agung Wirantara 10K
I Gusti Agung Wirantara Weda

Agung Wirantara 10K

I Gusti Agung Wirantara Weda
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -65%
FusionMarkets-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
338
利益トレード:
122 (36.09%)
損失トレード:
216 (63.91%)
ベストトレード:
2 010.35 USD
最悪のトレード:
-489.85 USD
総利益:
25 922.28 USD (1 324 758 pips)
総損失:
-32 389.53 USD (769 150 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 465.50 USD)
最大連続利益:
3 148.65 USD (3)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
46.87%
最大入金額:
76.36%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.50
長いトレード:
243 (71.89%)
短いトレード:
95 (28.11%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-19.13 USD
平均利益:
212.48 USD
平均損失:
-149.95 USD
最大連続の負け:
36 (-8 733.16 USD)
最大連続損失:
-8 733.16 USD (36)
月間成長:
19.43%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
8 102.32 USD
最大の:
13 006.80 USD (87.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.42% (13 006.34 USD)
エクイティによる:
17.95% (2 187.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 322
BTCUSD 14
NAS100 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -7K
BTCUSD 487
NAS100 1
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -30K
BTCUSD 584K
NAS100 928
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 010.35 USD
最悪のトレード: -490 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 36
最大連続利益: +1 465.50 USD
最大連続損失: -8 733.16 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.88 × 6536
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
5.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.56 × 1485
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
49 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time

This account is 100% manually traded managed by owner.


Risk Management

The strategy is protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 until 1:4 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.

Minimum Copying Balance:

A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account



レビューなし
2025.12.26 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.14 07:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 07:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.13 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Agung Wirantara 10K
30 USD/月
-65%
0
0
USD
3.5K
USD
7
0%
338
36%
47%
0.80
-19.13
USD
87%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください