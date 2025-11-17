- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
338
利益トレード:
122 (36.09%)
損失トレード:
216 (63.91%)
ベストトレード:
2 010.35 USD
最悪のトレード:
-489.85 USD
総利益:
25 922.28 USD (1 324 758 pips)
総損失:
-32 389.53 USD (769 150 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 465.50 USD)
最大連続利益:
3 148.65 USD (3)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
46.87%
最大入金額:
76.36%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.50
長いトレード:
243 (71.89%)
短いトレード:
95 (28.11%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-19.13 USD
平均利益:
212.48 USD
平均損失:
-149.95 USD
最大連続の負け:
36 (-8 733.16 USD)
最大連続損失:
-8 733.16 USD (36)
月間成長:
19.43%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
8 102.32 USD
最大の:
13 006.80 USD (87.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.42% (13 006.34 USD)
エクイティによる:
17.95% (2 187.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|322
|BTCUSD
|14
|NAS100
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-7K
|BTCUSD
|487
|NAS100
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-30K
|BTCUSD
|584K
|NAS100
|928
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.88 × 6536
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1485
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time
This account is 100% manually traded managed by owner.
Risk Management
The strategy is protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 until 1:4 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.
Minimum Copying Balance:
A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account
レビューなし
