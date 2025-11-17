- 成长
交易:
338
盈利交易:
122 (36.09%)
亏损交易:
216 (63.91%)
最好交易:
2 010.35 USD
最差交易:
-489.85 USD
毛利:
25 922.28 USD (1 324 758 pips)
毛利亏损:
-32 389.53 USD (769 150 pips)
最大连续赢利:
10 (1 465.50 USD)
最大连续盈利:
3 148.65 USD (3)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
46.87%
最大入金加载:
76.36%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.50
长期交易:
243 (71.89%)
短期交易:
95 (28.11%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-19.13 USD
平均利润:
212.48 USD
平均损失:
-149.95 USD
最大连续失误:
36 (-8 733.16 USD)
最大连续亏损:
-8 733.16 USD (36)
每月增长:
19.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
8 102.32 USD
最大值:
13 006.80 USD (87.42%)
相对跌幅:
结余:
87.42% (13 006.34 USD)
净值:
17.95% (2 187.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|322
|BTCUSD
|14
|NAS100
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-7K
|BTCUSD
|487
|NAS100
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-30K
|BTCUSD
|584K
|NAS100
|928
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.90 × 6508
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1485
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time
This account is 100% manually traded managed by owner.
Risk Management
The strategy is protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 until 1:4 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.
Minimum Copying Balance:
A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account
