I Gusti Agung Wirantara Weda

Agung Wirantara 10K

I Gusti Agung Wirantara Weda
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -65%
FusionMarkets-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
338
盈利交易:
122 (36.09%)
亏损交易:
216 (63.91%)
最好交易:
2 010.35 USD
最差交易:
-489.85 USD
毛利:
25 922.28 USD (1 324 758 pips)
毛利亏损:
-32 389.53 USD (769 150 pips)
最大连续赢利:
10 (1 465.50 USD)
最大连续盈利:
3 148.65 USD (3)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
46.87%
最大入金加载:
76.36%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.50
长期交易:
243 (71.89%)
短期交易:
95 (28.11%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-19.13 USD
平均利润:
212.48 USD
平均损失:
-149.95 USD
最大连续失误:
36 (-8 733.16 USD)
最大连续亏损:
-8 733.16 USD (36)
每月增长:
19.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
8 102.32 USD
最大值:
13 006.80 USD (87.42%)
相对跌幅:
结余:
87.42% (13 006.34 USD)
净值:
17.95% (2 187.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 322
BTCUSD 14
NAS100 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -7K
BTCUSD 487
NAS100 1
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -30K
BTCUSD 584K
NAS100 928
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 010.35 USD
最差交易: -490 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 36
最大连续盈利: +1 465.50 USD
最大连续亏损: -8 733.16 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.90 × 6508
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
5.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.56 × 1485
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
49 更多...
The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time

This account is 100% manually traded managed by owner.


Risk Management

The strategy is protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 until 1:4 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.

Minimum Copying Balance:

A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account



2025.12.26 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.14 07:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 07:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.13 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
