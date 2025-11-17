- 자본
- 축소
트레이드:
383
이익 거래:
135 (35.24%)
손실 거래:
248 (64.75%)
최고의 거래:
2 010.35 USD
최악의 거래:
-489.85 USD
총 수익:
28 753.30 USD (1 628 805 pips)
총 손실:
-35 486.88 USD (799 721 pips)
연속 최대 이익:
10 (1 465.50 USD)
연속 최대 이익:
3 148.65 USD (3)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
44.08%
최대 입금량:
98.91%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.51
롱(주식매수):
259 (67.62%)
숏(주식차입매도):
124 (32.38%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-17.58 USD
평균 이익:
212.99 USD
평균 손실:
-143.09 USD
연속 최대 손실:
36 (-8 733.16 USD)
연속 최대 손실:
-8 733.16 USD (36)
월별 성장률:
-16.99%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8 371.72 USD
최대한의:
13 276.20 USD (89.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
89.23% (13 275.97 USD)
자본금별:
17.95% (2 187.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|365
|BTCUSD
|16
|NAS100
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-7.4K
|BTCUSD
|626
|NAS100
|1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-33K
|BTCUSD
|862K
|NAS100
|928
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 010.35 USD
최악의 거래: -490 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 36
연속 최대 이익: +1 465.50 USD
연속 최대 손실: -8 733.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.83 × 6806
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.57 × 1496
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
The goal is to generate consistent gain 30% per years and sustainable profits over time
This account is 100% manually traded managed by owner.
Risk Management
The strategy is protecting your capital during market volatility.
Each trade is based on risk reward ratio min 1:2 until 1:4 with risk per trade 1-2% on high-probability setup.
Minimum Copying Balance:
A minimum of $1000 is recommended to copy trades to this account
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-68%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
8
0%
383
35%
44%
0.81
-17.58
USD
USD
89%
1:100